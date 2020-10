MDG-politikeren er klar for å gi Hulda Holtvedt (21) kamp.

Saken oppdateres.

Forrige helg annonserte MDG-nestoren at han trakk seg fra nominasjonsprosessen i Oslo MDG, og heller ville etterlate «roret» til yngre krefter. Nå, kun noen dager senere, har 66-åringen ombestemt seg.

Dermed har Hulda Holtvedt (21) igjen konkurranse om plassen.

«The return of the Jedi. Nå gjør jeg det jeg sa jeg ikke skulle gjøre: Benker mot Hulda på Oslo-årsmøtet 26. november, for å ta andreplassen på Oslo-lista. Presset ble for stort, hyggelig, overbevisende. Det ble for kjipt å si nei til så mange fine folk som krever at jeg skal stille (eller som sier pent farvel). TAKK! Jeg er tilbake likevel. Kurs for Stortinget», er noe av det Hansson skriver på Facebook, onsdag ettermiddag.

MDG-veteranen sier at «Jeg er ikke Carl I. Hagen», og ikke har en «grassat, personlig appetitt» på politiske bein, fordi «det er ikke noe for ham». Men at han umiddelbart ble overveldet av støtten han fikk etter å ha trukket seg fra nominasjonsprosessen.

«Oslo-årsmøtet er åpent. Der vinner den som mobiliserer best. Vil du ha meg på andreplass på Oslolista er det bare én ting å gjøre: MELD DEG PÅ FØR FRISTEN 19.11! STILL PÅ DET DIGITALE NOMINASJONSMØTET 26.11. Mobilisér mange andre til å gjøre det samme!» avslutter han.

Lan Marie Berg (33) er førstekandidat i Oslo MDG.