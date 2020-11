Raymond & Co. vil ikke kutte lønnen: - Oppsiktsvekkende og usolidarisk

Protester fra Rødt og bydel Gamle Oslo hjalp lite.

Bystyret i Oslo vedtok i forrige uke å fortsette med lønnen som den er i dag.

Det får Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud, til bokstavelig talt å se rødt:

– I disse tider sitter vi i forhandlinger med byrådspartiene om Oslo-budsjettet. Det er veldig trangt og lite penger. Når man står i en sånn situasjon er det oppsiktsvekkende og usolidarisk å ikke kutte i sin egen lønn, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud til Dagsavisen (krever abonnement).

Høyre: - Fornuftig nivå

Teodor Bruu i MDG sier til avisen at det ikke er noen grunn til at politikerlønningene skal ligge flere hundre tusen over det «vanlige folk» tjener.

Høyres gruppeleder i Oslo, Øystein Sundelin, mener Oslo må ha «et fornuftig nivå» på lønningene:

- Man kunne sett for seg at man fulgte trygdeoppgjøret, grunnbeløpet, eller lønnsoppgjøret i frontfagene. Du kan finne ett eller annet, men det må uansett prosentvis justeres, sier Sundelin til Dagsavisen.

Bystyret innstiller på at satsene for godtgjøring til ordfører, varaordfører, leder/nestleder av bystyreutvalg, byrådsleder og medlem av byrådet fryses på dagens nivå, og flere detaljer finner du her.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) tjener det samme som en statsråd, det vil si 1.410.073 kroner i året.

Heltidspolitikere i bystyret, som er ledere eller nestledere av utvalg, tjener 91 prosent av stortingslønnen.

Satser

Fra 1. mai 2019 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 987.997 kroner per år, ifølge Stortingets lønnskommisjon.

Stortingspresidentens godtgjørelse tilsvarer samme godtgjørelse som statsministeren, og er fra 1. mai 2019 kr 1.735.682 kroner per år.

Første visepresident har en tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent, øvrige visepresidenter og komitéledere har en tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent, regnet av den faste godtgjørelsen.

Regjeringsmedlemmenes godtgjørelse fra 1. mai 2019 er på 1.410.073 kroner.

