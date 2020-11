Raymond Johansen; en mann for fortiden

«Oslo er en motor som harker», skrev Raymond Johansen i DN rett før han ble Oslos byrådsleder.

Av Anne Haabeth Rygg, nestleder i Finansutvalget og nestleder i Oslo Høyres bystyregruppe

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Han virket nesten nyfrelst over mulighetene som moderne teknologi og delingsøkonomi åpnet for.

«Det er dette de nye urbane næringene tar opp i seg, og er i ferd med å utvikle en mer sosial og solidarisk tilnærming til markedet hvor kunnskap deles og skaperkraften økes. Disse miljøene vil jeg som regjeringssjef i Oslo omfavne og bygge opp under», konkluderte han.

Glemte han noe?

Hadde han glemt at delingsøkonomien er en utfordring for både skatteetaten og for fagbevegelsen? Avisens kommentator Eva Grinde kalte ham naiv, blant annet fordi «lite tyder på at delingsøkonomien er særlig solidarisk.»

Det har hun langt på vei rett i.

To av de best kjente, og mest populære selskapene i denne «nye urbane næringen», er Uber og Airbnb. Da utleie gjennom Airbnb i Norge vokste med 50 prosent i 2018 ble Johansen «svært bekymret» meldte P4.

Ordene falt etter at stortinget allerede hadde bestemt at kortidsutleie av boliger skal begrenses til 30 dager sammenhengende og 90 dager i året totalt.

Blekner overfor Uber

Johansens bekymring for utleie gjennom Airbnb blekner i forhold til hvor engstelig han er for de nye endringene i drosjenæringen som på nytt åpner for Uber og andre lignende aktører.

«Vi bør ikke overlate drosjemarkedet til selskaper som heller lar seg styre av algoritmer enn av spillereglene i arbeidslivet», skrev han i Nettavisen.

Han har åpenbart gjort det slutt med delingsøkonomien han var så forelsket i.

Nå fremstår han mer som en byrådsleder for drosjeeierne tilknyttet Oslo Taxi enn for sjåførene, og for innbyggere som vil bli kjørt trygt fra dør til dør. Norgestaxi er blant aktørene som ønsker de nye reglene velkommen - i stedet for å kjempe mot teknologisk utvikling.

Drosjenæringen har i mange år vært overmoden for revisjon.

Popoulært blant folk flest

Forbruksforskningsinstituttet SIFO gjennomførte i 2017 en undersøkelse som viser at Uber er den eneste delingsøkonomitjenesten nordmenn er mer fornøyd med enn sin tradisjonelle konkurrent.

Ikke nødvendigvis fordi nordmenn synes Uber er helt fantastisk, men fordi folk er svært misfornøyde med taxibransjen.

I fjor viste en undersøkelse fra Forbrukerrådet at hver fjerde nordmann har følt seg utrygg i taxi.

Nesten hver tredje kvinne svarte ja på det spørsmålet. Seks av ti kunder har hatt en negativ opplevelse med sjåføren.

Gammelkommunistisk og reaksjonært

Det er dette tilbudet Raymond Johansen nå legger all sin prestisje i å forsvare i stedet for å «omfavne og bygge opp under nye urbane næringer.»

Det er noe gammelkommunistisk og reaksjonært over å fornekte ny teknologi bare fordi det skaper problemer for noen av de etablerte, slik byrådslederen gjør.

Regjeringen har nå tilpasset drosjeregelverket til folks forventninger om et lett tilgjengelig og effektivt drosjetilbud. Målet er bedre konkurranse, og billigere drosje for kundene. Synker prisene vil flere bestille en bil, og sjåførene får mer å gjøre. Både i byene og i distriktene.

Til nå har det vært Raymond Johansen som bestemt hvor mange drosjeløyver det skal være i Oslo. Den som har hatt løyve må ha hatt drosjekjøring som hovedinntekt. Derfor har de måttet skru prisen opp når færre har tatt drosje for å tjene nok. Det ble en ond og prisdrivende spiral som ingen var tjent med.

Flere krav til sjåførene

Samtidig som taket på hvor mange drosjeløyver som tildeles i hvert fylke nå er fjernet, stilles det flere krav til sjåførene. Det viktigste for deg som passasjer er ikke hvem som eier drosjen, men hvem som kjører den og at prisen ikke gir deg sjokk når du kommer frem.

Nå stilles det for eksempel krav om kunnskap i førstehjelp og transport av sårbare kundegrupper til alle sjåførene, i tillegg til at de skal ha god helse og god vandel. Bilene skal ha takstamter, som i dag, og regelverk knyttet til skatteregler skal selvsagt overholdes uavhengig av om sjåførene er tilknyttet Uber eller andre aktører.

Høyre ønsker fremtiden velkommen. Raymond Johansen fremstår som en mann for fortiden, men alt var ikke bedre før. I hvert fall ikke taxibransjen.

