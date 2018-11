Raymond Johansen: - Inga Marte Thorkildsen har min tillit

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kom frem til at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen ikke har brutt hans tillit.

Johansen håndterte selv de tre varslene mot skolebyråden, og redegjorde for dette på en pressekonferanse på Rådhuset i dag.

Oslos byrådsleder sa at de siste seks ukene har blitt brukt svært godt, og at han tok alle tre varsler på høyeste alvor.

- Full tillit

Etter å ha brukt god tid på å forklare prosessen bak vurderingen av alle varsler, konkluderte byrådslederen med at Thorkildsen ikke har brutt verken offentlighetsloven, taushetsplikten, anskaffelsesreglementet eller lovens forbud mot gjengjeldelser mot varsler.

- Enkelthendelser kan oppleves som krevende og vanskelig. Jeg opplever ingen regelbrudd, og det rokker ikke ved min tillit til Inga Marte Thorkildsen.

- Jeg har inntrykk av at bildet er mer nyansert enn man kan ha fått inntrykk av etter å kun ha lest varslerne, sa Johansen.

Inga Marte Thorkildsen selv var ikke til stede da Johansen la fram sine konklusjoner, men var lettet over avgjørelsen.

FÅR FORTSETTE: Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) har full tillit hos byrådsleder Raymond Johansen.

-Jeg er glad for at byrådslederen har tillit til meg. Det er godt at vi nå kan sette punktum i denne saken og se framover.

- Vi har så mange flotte og dyktige elever og medarbeidere i Oslo-skolen, og nå gleder jeg meg til å bruke all min energi på å jobbe for at skolen kan bli enda bedre for alle Oslos barn og unge. Det brenner jeg sterkt for, sier Thorkildsen til NTB.

Les også: Her er varslene mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV)

Behandlet varslene selv

Det sa byrådslederen som innledet med å si at varslene var sendt til ham etter eget ønske.

- Jeg har utpekt byrådene og må konkludere selv. Derfor ble varslene sendt fra varslingsrådet og videre til meg. Det er et godt prinsipp at den som skal behandle et varsel er overordnet den det er varslet om. Som byrådets leder kan jeg ikke overlate til noen andre å vurdere om jeg skal ha tillit til en av mine byråder, sa Johansen.

Før han fortsatte med å si at saken var unik.

- Oslo kommune kjenner ikke til lignende saker. Internrevisjonen gjorde et faktagrunnlag i denne prosessen. Kommuneadvokaten gjorde flere juridiske vurderinger, og jeg har støttet meg på dette, sa Johansen innledningsvis.

Det kom totalt tre varsler mot Thorkildsen. Det første varselet kom i begynnelsen av september fra flere ledere i Utdanningsetaten, der det ble varslet om Thorkildsens lederstil.

Varslerne beskrev Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Johansen sa på pressekonferansen at dette varslet var såpass alvorlig, at det krevde særskilte tiltak for å kunne behandle det.

- Det ble lagt til rette for anonymitet. De som ønsket det kunne kontakte kommunens varslingsmottak anonymt. Åtte personer fra Utdanningsetaten og fem personer fra byrådsavdelingen ble innkalt til intervjuer. sa Johansen.

Videre fortalte byrådslederen at det var et stort sprik mellom Utdanningsetaten og byrådsavdelingen.

- Hendelsene er godt dokumentert. Intervjuene viste at det er stor forskjell fra Utdanningsetaten og byrådsavdelingen.

Thorkildsen har selv uttalt at samarbeidsforholdet med etaten har vært vanskelig over lang tid, og at hun har savnet «samarbeidsvilje og lagarbeid».

Les også: Avgått bydelsdirektør: - Thorkildsen presset bydelene til å kjøpe tjenester fra tidligere arbeidsgiver

Det andre varselet ble kjent 18. september, og handlet om Thorkildsens uttalelser i mediene etter det første varselet. Varslerne mente uttalelsene hennes brøt med forbudet mot gjengjeldelse mot varslere.

- Politisk ledelse må ha stort handlingsrom for å svare til pressen. Det ble ikke gitt noen styringssignaler, men byrådets uttalelser var ikke gjengjeldelse mot første varsling, fortalte Johansen.

Det tredje varselet kom 26. september, det var rettet både mot Thorkildsen og byrådslederens kontor og handlet om lekkasjer fra fortrolige møter og interne dokumenter.

Det siste varslet ble behandlet av Oslo kommunes varslingsråd.

Uavklart om Søgnen Nå mener Raymond Johansen at det er opp til skolebyråden å avgjøre, hva som skal skje med undervisningsdirektør Astrid Søgnen. Nå mener Raymond Johansen at det er opp til skolebyråden å avgjøre, hva som skal skje med undervisningsdirektør Astrid Søgnen. Thorkildsen har tidligere bedt Søgnen om å gå av ved fylte 67 år, en alder Søgnen rundet torsdag, ifølge Aftenposten. Utdanningsetaten vil selv ikke si noe om dagens avgjørelse, og hva som skjer videre. – Varslene er sendt inn av anonyme varslere, det er ikke Utdanningsetaten som har varslet. Derfor har Utdanningsetaten ingen kommentar til Raymond Johansens redegjørelse, sier kommunikasjonsrådgiver Liv Dalen Tønnøe i Utdanningsetaten til NTB.















Mest sett siste uken