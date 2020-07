Raymond Johansen advarer: - Vi må ikke dytte MDG til høyre

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) holder regjeringsdøren åpen - i motsetning til Støre.

På full fart inn i sommerferien, diskuteres det flittig hvorvidt Arbeiderpartiet (Ap) skal holde døren på gløtt for MDG eller ikke.

Les også: LO- og AUF-motstand mot Støres nei til Rødt og MDG

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier nei, det gjør også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum - men det gjør ikke byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

I Oslo samarbeider Ap tett med MDG, noe Johansen mener partiet også må gjøre nasjonalt - siden de kan bli avhengig av MDG for å ta makten i 2021.

Les også: Støre avviser å danne regjering med MDG eller Rødt

Raymond med MDG-advarsel

Nå advarer Johansen mot å skremme MDG over til motstanderne:

- Vi må ikke i alle fall ikke dytte MDG mot høyre, sier Johansen, til NRK - og fortsetter:

- Måten Sp snakker om MDG på, for å ta flere Frp-stemmer i distriktene, er man ikke tjent med.

Vedum avviser fullstendig kritikken og sier til NRK at det er skremmende er MDGs sentraliseringspolitikk og at det er feil for norsk industri og verdiskapning.

Les også: Både Ap og SV med sterk kritikk mot Erna Solberg etter hotell-oppsigelser

- Fornuftig å samarbeide med MDG

Men Raymond Johansen er sikker i sin sak:

- Om det blir et regjeringssamarbeid eller ikke, det er er en annen skål. Men et konstruktivt samarbeid, gjerne med avtaler, er fornuftig. Vi har et godt og respektfullt samarbeid med MDG i Oslo, sier han - inneforstått med at blant annet olje og gass gir større utfordringer nasjonalt.

Les også: Katastrofemåling for Arbeiderpartiet

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte nylig til Nettavisen at han ikke har endret oppfatning og at han ikke vil danne regjering med MDG eller Rødt etter valget neste år.

- Jeg ser verken for meg et regjeringssamarbeid med MDG eller Rødt. Til det er forskjellene i mange sammenhenger for store. Så de må ta valget, om de vil støtte en regjering med Høyre og Frp eller om de ser andre muligheter.

Katastrofemåling: 20,8 prosent for Ap

På en måling som Kantar har gjennomført for TV 2 får Jonas Gahr Støre og partiledelsen i Ap 20,8 prosent på julimålingen.

Senterpartiet (Sp) får 12,7 prosent, og Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ender på henholdsvis 5,8 og 5,2 prosent.

Høyre får 27,7 prosent oppslutning, og statsminister Erna Solberg (H) er ikke enig med Støre, som gir koronafokuset «skylden» for Aps labre tall:

- Jeg opplever at juni-måneden har vært en mer vanlig politisk måned med andre saker enn bare håndteringen av Covid-19. Det han sier er ikke representativt for denne perioden, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Les også: Kjente Ap-profiler forlater Støre - men kan få plass i hans regjering