Raymond Johansen bekymret for kjøpesentersmitte i Oslo

De siste rapporterte smittetallene for Oslo kommune tirsdag 17. november viser 198 smittetilfeller siste døgn, opp 93 fra siste måling.

Siste 14 dager er det meldt om 2204 nye smittetilfeller i Oslo.

Det er bydel Alna som rapporterer om flest nye smittetilfeller, 235. Her er smitteraten 471,9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Det er bydel Bjerke som rapporterer om den høyeste smitteraten, 586,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Her er det meldt om 196 nye smittetilfeller i perioden.

Bydelen som rapporterer om lavest smittetrykk, Ullern, er også godt over grensen for rødt nivå. Her er smittetrykket 121,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i perioden etter at det er rapportert inn 42 nye smittetilfeller.

Det er flest nye smittetilfeller (502) i aldersgruppa 20-29 år, i aldersgruppa 30-39 år er de meldt om 355 nye tilfeller, i aldersgruppa 10-19 år er det meldt om 344 nye tilfeller.

(Kilde: Oslo kommune)