Raymond Johansen bør takke Unicare

Unicare har nå solgt seg ut av all sykehjemsdrift i Oslo på grunn av Oslo-byrådets ideologi og kamp mot helsemangfoldet i hovedstaden.

Av Aina Stenersen (Frp), leder i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre

Dette er svært synd for mangfoldet til de eldre, pårørende og ansatte i Oslo. Hele fem sykehjem, som flere er noen av Oslos aller beste og mest populære, blir nå solgt.

Utrygghet

Byrådsleder Raymond Johansens beskrivelse av dette kan ikke stå alene. Byrådet har fjernet ett og ett kommersielt sykehjem i flere år, og gjort situasjonen for både eldre, pårørende og ansatte utrygg over lang tid.

Forskjellen mellom Fremskrittspartiet og byrådet er at Frp ønsker både kommunale, kommersielle og ideelle aktører velkommen. Kommunen har ansvaret for eldreomsorgen helt uavhengig av hvilken aktør som drifter på sykehjemsoppdrag fra kommunen, uansett hvor mye byrådslederen prøver å vri og vende på dette retorisk.

Først ut med pub, spa og restaurant

Unicare har driftet noen av Oslo sine aller beste og mest populære sykehjem, både blant de eldre, pårørende og ansatte. På Manglerudhjemmet var de først ute med å lage pub, ha spa til de eldre og restaurant.

Oslo mister mye av sitt mangfold nå, bare på grunn av ideologi.

Stort steg tilbake

Dette er et stort skritt tilbake i utviklingen av gode og innovative helsetjenester. Snart oppnår Oslos byråd også sitt mål om 25 prosent ideelle aktører - lenge før målet som var 2025. Og hva skjer da? Skal også dette mangfoldet slutte? Byrådet sier ikke noe om den fremtidige situasjonen for ideelle aktører i Oslo.

Rekommunalisering koster

Bare i 2020 skal byrådet bruke nærmere 30 millioner kroner på å rekommunalisere flotte, gode og brukervennlige sykehjem.

Samtidig som de selv bruker årevis på å pusse opp for eksempel Oppsalhjemmet, har flere kommunale sykehjem som har utfordringer med høyt sykefravær, lavere fagdekning, og som nå færre gode og innovative sykehjem, å la seg inspirere av.

At Lovisenberg, som har lange tradisjoner i Oslo, skal ta over sykehjemmene, kan ikke byrådet ta æren for.

At byrådet har mistet fokuset på brukerne; på våre kjære eldre - og har mistet fokuset på å levere gode tjenester til brukerne - kan de derimot få lov til å ta æren for.