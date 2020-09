Raymond Johansen frykter buss-streiken fører til økt smitte i Oslo

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er bekymret for økt trengsel og smitte i hovedstaden under busstreiken.

Oslo er hardt rammet av den pågående busstreiken. Det bekymrer byrådslederen.

– Det er all grunn til å frykte at streiken kan bidra til økt smitte. Jeg er bekymret for økt trengsel og håper streiken blir kortvarig, sier Johansen til Aftenposten.

Streiken kommer på toppen av en eskalerende smittesituasjon i hovedstaden. Oslo kan bli en av de «rødeste» byene i Europa, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK fredag. Den siste uken er det registrert 285 nye smittetilfeller i Oslo.

– Dette er en ekstraordinær og krevende situasjon nå. Men de som kan ha hjemmekontor, bør ha hjemmekontor, sier Johansen i en oppfordring til Oslos innbyggere.

Det samme budskapet har smittevernoverlege i Oslo Frode Hagen.

Han ber flere om å sykle eller gå og unngå kollektivtransport i tidsrommene mange reiser.

