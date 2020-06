Raymond Johansen gjør flere endringer i Oslo-byrådet

Byrådslederen gjør flere omrokkeringer - og profilert MDG-byråd gjør comeback.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har torsdag gjort endringer i byrådet i Oslo, og etablert en ny byrådsavdeling: Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

- Vi legger bak oss den første fasen i håndteringen av koronautbruddet, og beveger oss nå fra en helsekrise til en økonomisk krise med rekordhøy arbeidsledighet. Med endringer av arbeidsområder styrker vi byrådet, og posisjonerer oss enda bedre til å løse de store utfordringene vi står overfor, sier Johansen.

Her er endringene i byrådet:

Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) er utnevnt til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester med virkning fra i dag, torsdag 11. juni.

Byråd Omar Samy Gamal (SV) er utnevnt til byråd for kultur, idrett og frivillighet med virkning fra i dag, torsdag 11. juni.

Byråd Arild Hermstad (MDG) er utnevnt til byråd for byutvikling i Hanna Marcussens (MDG) foreldrepermisjon, med virkning fra mandag 15. juni til mandag 8. mars 2021.

NYE OPPGAVER: Rina Mariann Hansen blir byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Berg tilbake i august

Arild Hermstad, som skal vikariere som byråd for byutvikling, har vært byråd for miljø og samferdsel i to perioder mens MDGs profilere miljøbyråd, Lan Marie Berg, har hatt foreldrepermisjon.

- Jeg er glad for at Arild Hermstad vil fortsette å bruke sin erfaring og sitt pågangsmot til å gjennomføre byrådets nye boligpolitikk, styrke våre områdesatsinger i ytre by og gjøre bykjernen mer levende, attraktiv og tilgjengelig, sier Johansen.

Han opplyser at Lan Marie Berg vil være tilbake som byråd for miljø og samferdsel fra mandag 3. august, og frem til da vil Hermstad lede både Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for byutvikling.

KOMMER TILBAKE: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg er nå i foreldrepermisjon, men kommer tilbake som byråd i august. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Fakta Her er byrådet i Oslo ↓ Byrådet i Oslo

Byrådet er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Byrådslisten ser nå slik ut: Byrådsleder

Raymond Johansen (Ap) Byråd for finans

Einar Wilhelmsen (MDG) Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Rina Mariann Hansen (Ap) Byråd for eldre, helse og innbyggertjenester

Robert Steen (Ap) Byråd for oppvekst og kunnskap

Inga Marte Thorkildsen (SV) Byråd for miljø og samferdsel

Arild Hermstad (MDG), Lan Marie Berg (MDG) (fra 3. august) Byråd for byutvikling

Hanna Marcussen (MDG) (til mandag 15. juni, og fra mandag 8. mars 2021), Arild Hermstad (MDG) (fra mandag 15. juni til mandag 8. mars 2021) Byråd for næring og eierskap

Victoria Marie Evensen (Ap) Byråd for kultur, idrett og frivillighet

Omar Samy Gamal (SV)

- Flest mulig tilbake i jobb

Rina Mariann Hansen, som skal lede den nye byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester, har vært byråd for kultur, idrett og frivillighet siden 2015.

- Rina Mariann Hansen har oppnådd svært gode resultater som byråd, blant annet fått til et rekordløft for idretten i Oslo. Jeg er sikker på at hun vil kunne levere et like stort løft for Oslos arbeidsliv. Vi har over 50 000 arbeidsledige nå, og vi skal gjøre det vi kan for å få flest mulig tilbake i jobb raskest mulig, sier byrådslederen.

Omar Samy Gamal ble utnevnt til byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold etter valget i 2019, og vil i den nye byrådsposten ha som hovedoppgave å sikre at større deler av befolkningen kan delta i kultur, idrett og frivillighet.

- Byrådet har de siste årene bygget mange nye kultur- og idrettsarenaer. Men vi vet at deltakelse fortsatt henger sammen med kjønn, etnisitet, bosted, alder og tilknytning til arbeidslivet, sier Johansen, og legger til:

- Vår ambisjon er at kulturen, idretten og frivilligheten skal bygge sterkere broer mellom generasjoner og på tvers av sosiale klasser, og det vet jeg at Gamal vil levere på.

KULTURBYRÅD: Omar Salmy Gamal blir ny kulturbyråd i hovedstaden. Foto: Heidi Schei Lilleås

Byrådene vil overta sine nye kontorer ved nøkkeloverrekkelser klokken 12.

