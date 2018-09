Ifølge Aftenposten bekrefter Raymond Johansen at byrådet har bedt Astrid Søgnen gå av

– På bakgrunn av spekulasjon de siste par ukene finner jeg det riktig å bekrefte at byråden for oppvekst og kunnskap har initiert en dialog med skoledirektøren om overgang til annen stilling i kommunen, sa Johansen i bystyret onsdag, skriver Aftenposten.

Avisen skriver at Søgnen fikk denne beskjeden på et møte 6. september, men at Søgnen har gitt uttrykk for at hun ikke ønsker å gå over i en ny stilling.

– På vegne av utdanningsdirektøren har hennes advokat i brev av 20. september svart at hun ikke ønsker samtaler om en slik løsning, sa Raymond Johansen i bystyret onsdag.

Bakgrunnen skal være de store samarbeidsproblemene mellom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og Søgnen.

(Nettavisen/NTB)

