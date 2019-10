Raymond Johansen i kjøttkrangel med Listhaug: - Klart eldre skal få kjøttkaker

Oslos byrådsleder sier han selv er glad i kjøtt. - Jeg har fryseren full, sier han, og går i strupen på Frps folkehelseminister, Sylvi Listhaug.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Tirsdag la det rødgrønne byrådet i Oslo fram sin byrådsplattform for de neste fire årene, der de vil halvere kjøttforbruket ved kommunens kantiner og institusjoner.

Byrådets kjøttkutt får folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) til å reagere.

- Jeg synes det er en uspiselig politikk, som lukter formynderi og overstyring av eldre mennesker lang vei, sier Listhaug til Nettavisen.

- For det sosialistiske byrådet i Oslo, med Lan Marie Berg og MDG i spissen, er det tydeligvis viktigst å bestemme hva de eldre ikke skal spise og sentralstyre at kjøttforbruket til eldre og syke mennesker skal kuttes, sier hun.

Men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slår kraftfullt tilbake.

Se videointervju med Johansen øverst i saken.

REAGERER: Eldre- og folkeminister Sylvi Listhaug reagerer på Oslo-byrådet vil kutte kjøttforbruket ved sykehjem. Her er hun under et besøk på Hobøl bo- og behandlingssenter tidligere i år. Foto: (NTB scanpix)

- De skal få kjøttkaker

Johansen avviser at de skal ta kjøttmiddagen fra de eldre.

- Kjære Sylvi, det kommer til å være smakfull mat på eldresentrene. De eldre skal få kjøttkaker, koteletter, brun saus og poteter framover også. I tillegg skal de bli tatt opp om morgenen, få mulighet til å møte familien, muligheten til å være ute, så vi er opptatt av en god velferd, sier Johansen til Nettavisen.

- Men dere sier jo at dere skal halvere kjøttforbruket også ved institusjoner, så noe vil vel de eldre beboerne merke?

- Neida, de skal få velge fritt, og det står også i plattformen vår. Men klart, det økte kjøttforbruket, ikke minst blant unge, ønsker vi å gjøre noe med. Når vi ser på innføring av skolemat vil det være viktig, men det aller viktigste er skolemat, sier han etter å ha presentert sine nye byråder utenfor Oslo rådhus onsdag formiddag.

LOVER KJØTT: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo mener Listhaug moraliserer når hun kaller byrådets politikk for usmakelig. Han lover at de eldre skal få kjøtt om de ønsker det, selv om de kutter kjøttforbruket. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Les også Her er det nye Oslo-byrådet

- Hun moraliserer

Byrådslederen påpeker samtidig at skolematen heller ikke har vært preget av bare «salami og servelat» tidligere.

- Det har vært tilnærmet kjøttfritt tidligere også. Så det å lære gode matvaner tidlig er jeg mer opptatt av. Det tror jeg også er i tråd med Statens ernæringsråd anbefalinger, og det er jeg veldig trygg på, sier han.

- Så du reagerer da på det Sylvi Listhaug sier?

- Det må hun bare få gjøre, det var jo forventet. Men hun er jo folkehelseminister og har ansvar for det, så hun kunne jo sagt «fy søren, så flinke dere er». Hun kunne jo gitt oss et klapp på skulderen, når hun da var opptatt av folkehelse, i stedet for å moralisere. For her er det noen få virkemidler en kommune har. Så å skape en debatt og forsøke å redusere kjøttforbruket, det er ikke alvorlig, sier han.

Fakta Slik vil Oslo-byrådet kutte kjøttforbruket ↓ * Innføre vegetarmat som standardvalg på kommunale arrangementer.

* Halvere kjøttforbruket i Oslo kommunes kantiner og institusjoner innen utgangen av 2023.

* Alltid tilby et fullverdig vegansk alternativ.

* Jobbe for å redusere reklametrykket for kjøtt og usunn mat på kommunale flater.

* Starte innføringen av et gratis, kjøttfritt skolemåltid hver dag for elever i Osloskolen.

- Jeg er glad i kjøtt

Johansen legger heller ikke skjul på at han selv spiser masse kjøtt.

- Jeg er glad i kjøtt. Fryseren min er full av elg og andre godsaker, og det kommer jeg til å fortsette å spise - og jeg gleder meg til det, sier Johansen med et smil.

- Så hvis de eldre vil har kjøtt, så får de det?

- Selvsagt. Det aller største problemet på sykehjemmene er underernæring, at de eldre ikke spiser. Tannhygiene og at folk får i seg næring, det er det som er fokuset. På sykehjem i dag er folk ganske syke, sier han.

Berg: - Blir overrasket

Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), slår også tilbake mot Frp-statsrådens uttalelser om at politikken deres er usmakelig.

- Vegetarmat er derimot veldig velsmakende. Smaken i grønnsakene kommer ofte bedre fram når man ikke spiser kjøtt, men det er også sunnere, sier Berg, og legger til:

- Vi vet at vi spiser veldig mye kjøtt i Norge i dag, mer enn det helsemyndighetene anbefaler - og jeg blir overrasket hvis folkehelseministeren vår ikke mener at vi skal følge helsemyndighetenes råd om at vi skal spise vesentlig mindre kjøtt.

OVERRASKET: Miljø- og samferselsbyråd Lan Marie Berg sier hun er overrasket om folkehelseministeren ikke støtter rådene om å spise mindre kjøtt. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

MDG-politikeren sier hun er overrasket over reaksjonen.

- Jeg er på mange måter ikke overrasket, men jeg mener jo at folkehelseministeren burde være opptatt av hva helsemyndighetene mener er sunt for oss, sier hun til Nettavisen.

Listhaug: - Mange er underernærte

Eldreministeren selv påpeker at mange eldre trenger den næringen de kan få.

- Vi regner med at rundt en tredjedel av de eldre som bor på sykehjem er underernærte eller står i fare for å bli det. Mange er underernærte fordi de er syke og mangler matlyst, sier Listhaug til Nettavisen, og påpeker:

- Da er ikke svaret å prøve å overta styringen med hva de eldre på sykehjem skal spise, men å legge til rette for at de kan få servert god og variert mat, som de faktisk liker, sier hun.

Listhaug viser til at Frp og regjeringen har lagt til rette for at kjøkkenet og matlukten skal komme tilbake på flere sykehjem, slik at eldre får velsmakende og hjemmelaget mat.

- Jeg registrerer at ikke byrådet vil gjøre noe for å få tilbake kjøkkenet på Oslos sykehjem de neste fire årene, sier hun.