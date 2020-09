Raymond Johansen med skjenkebønn: - Vær så snill og lytt til oss nå

Byrådet i Oslo har sett seg lei av den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt. I Debatten tirsdag kveld kom byrådsleder Raymond Johansen med en innstendig appell til helseminister Bent Høie.

Tilstede på NRK-programmet Debatten var blant annet også Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, assisterende helsedirektør Espen Nakstad og byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer.

Temaet var diskusjonene som har kommet i etterkant av helgens mye omtalte grottefest i Oslo, hvor totalt 27 personer endte på sykehus og tre personer fortsatt ligger til overvåkning.

Flere har nemlig tatt til orde for at den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt, som ble innført i starten av august, bør opphøre. Det i frykt for at særlig ungdom vil samle seg på hjemmefester isteden.

Johansen presiserer at man i Oslo byråd er like bekymret for smitten som helsemyndighetene, men han kommer også med en oppfordring.

- Lytt til oss!

- Vi kjenner, for vårt vedkommende, Oslo veldig godt. Vi kjenner skjenkebransjen veldig godt. Vi har veldig nær kontakt med dem, vi sanksjonerer dem og vi tilrettelegger; vær så snill og lytt til oss nå, sier Johansen med klar henvendelse til helseminister Bent Høie.

Videre ber byrådslederen om å få åpnet en dialog på hva man kan foreta seg.

- En hel bransje blør, og vi er kjempebekymret over alle de private festene som er ute av kontroll. Lytt til de som har skoa på her, det har vi sammen med bransjen, og vi har lokalkunnskap, fortsetter Johansen.

Nakstad forteller at de kommer til å revurdere situasjonen i første halvdel av september, noe som også har vært planlagt hele tiden.

Han mener det derimot er viktig å ta i betraktning at unge mennesker får veldig lite symptomer på koronaviruset.

- Dermed kan de være smittebærere uten at de vet det. De er også mye på farta ved semesterstart og når ferien er over, så da er det ikke så rart at det dukker opp klynger og at det smittes i disse miljøene. Det må vi ta hensyn til når vi gir råd, sier Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren mener premisset går ut på at det er de samme unge menneskene som er på hjemmefester som ville gått ut på byen. Han legger også til at det er restriksjoner på hjemmefester og mener de aller fleste greier å holde grensen om maks 20 personer på et sted.

Viser til Arendal

Bruun-Gundersen kaller skjenkestoppen for en «kollektiv avstraffelse» og peker på at 86 kommuner i Norge har gjennom hele pandemien ikke har hatt et eneste koronatilfelle.

- I Arendal har det ikke vært et koronatilfelle siden 18. juni, og gjennom hele sommersesongen tok de imot tusenvis av turister med skjenking til klokka 02 - det gikk veldig fint. Næringslivet og utelivet klarer å håndtere dette, vær så snill å la politiet finne på noe annet å gjøre enn å stoppe husbråk og frustrerte naboer, mener hun.

Høie på sin side viser til at få hadde trodd smitteutbruddet på et utested i Indre Østfold skulle finne sted og minner om at man i starten av august hadde mange lokale utbrudd.

- Da var det nødvendig med noen nasjonale tiltak. Summen av mange lokale utbrudd kan nemlig føre til at vi står overfor et regionalt eller nasjonalt utbrudd, svarer helse- og omsorgsministeren.

Torsdag ble det kjent at de to siste døgnene har gitt en økning på 171 smittede. Det er kraftigere enn hva den har ligget på den siste tiden, noe som får helsemyndighetene til å vurdere strengere begrensninger.

