Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen øker de sosiale forskjellene i Oslo

Glem debatten om formuesskatt. Arbeiderpartiets, SVs og MDGs skolepolitikk i Oslo vil alene føre til den største økningen i ulikhet på mange tiår.

Av Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Oslo Høyre, og Øystein Sundelin, gruppeleder for Oslo Høyre

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Hvert år er det nå 1000 flere stolte elever i Oslo som har klart seg gjennom videregående skole enn for 16 år siden. Selv skoler med et krevende elevgrunnlag har klart å bli blant de beste i landet.

Dette har ikke skjedd av seg selv.

I 2001 var mange av Oslo-elevene under kritisk grense i lesing og regning. Det var de elevene som hadde færrest bøker i bokhylla hjemme som slet mest.

Læring og mestring

Dette brukte Høyre i byråd lang tid på å snu. Tre av de viktigste grepene var åpenhet, ansvarliggjøring og oppfølging.

Ved hjelp av blant annet kartleggingsprøver og Elevundersøkelsen fikk kommunen kunnskap om hvordan det sto til på alle Oslo-skolene. Utdanningsetaten etablerte egne områdeansvarlige som fulgte opp hver enkelt skole.

Fokuset var elevenes læring og mestring.

Skoleledere og lærere fikk hjelp til å samarbeide i fellesskap, diskutere undervisningen og prøve ut nye metoder for å følge opp de elevene som slet.

Kommunen strakk seg langt for at elevene skulle få spennende og innovative tilbud, enten det var sommerskole, talentsatsning, kvalitetssatsning i AKS/SFO eller flere timer i norsk og matte.

Alarmen burde kime

Selv om det er vanskelig å løfte alle barn i Oslos sosiale landskap, så hadde Oslo-skolen troen på at absolutt alle elever kan lære å lese, skrive og regne og fullføre videregående skole.

Den enkelte skole kan faktisk gjøre en stor forskjell. Det er derfor ikke greit for skoler eller lokalpolitikere å bortforklare svake resultater over tid ved å peke på elevenes bakgrunn.

Nå er dessverre Osloskolen i ferd med å snus opp ned. Alarmen burde gå!

Pilene peker feil vei

I fjor viste nasjonale prøver at Oslos elever i 5. klasse går tilbake i engelsk, lesing og regning.

Nå viser også kartleggingsprøvene i 1.-3. klasse at flere elever er under bekymringsgrensen i lesing og regning, og at andelen elever i samme elevkull som sliter øker med årene.

I tredje klasse er én av fem elever i Oslo-skolen under kritisk grense i regning. Dette er barn som kommer til å oppleve skolen som en arena for nederlag dersom man ikke tar grep og følger opp.

Nylig ble det også kjent at Utdanningsetaten har mistet Læringsmiljøteamet, etatens fremste kompetansemiljø på skole- og læringsmiljø.

Fagekspertisen som forsvant

Direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, uttalte at fagmiljøet sluttet på grunn av høy arbeidsbelastning og fordi de var «slitne av å ha veldig mye å gjøre».

De ansatte i Læringsmiljøteamet var imidlertid veldig tydelig på at de sluttet på grunn av ledelsens «uforsvarlige» system i arbeid med lovverk knyttet til elevers skolemiljø.

Mobbeombudet, Kjerstin Owren, var ute i media rett før sommeren og varslet om at pilene pekte i feil retning i Oslo-skolen.

Mobbingen blant 7-klassinger økte i fjor. Mange foreldre, elever, rektorer og lærere opplever å stå alene uten hjelp. Owren var bekymret for at elevrettigheter svekkes, og at det ble større forskjeller mellom Oslos 200 skoler.

Villet politikk

Utviklingen i Oslo-skolen bør ikke komme som en overraskelse. Det er et direkte resultat av SVs, MDGs og Aps skolepolitikk.

Det første Ap-byrådet gjorde var å fjerne prioriteringen av basisfagene: norsk, matte og engelsk. Deres uttalte hovedsatsninger er gratis kjøttfritt skolemåltid, forsøk med leksefrie skoler, satsning på «traumeorienterte» skoler og aktivitetsskole.

Kvalitet i undervisningen har blitt nedprioritert.

De siste årene har byrådet bygget ned hele støtte- og oppfølgingssystemet i Oslo-skolen. Som en del av omorganiseringen av Utdanningsetaten fjerner de ordningen med egne områdeansvarlige.

Det er flere direktører med millionlønn i Utdanningsetaten enn noen gang, men det viktige ansvaret for å følge opp skolene fordeles tynt nedover i byråkratiet.

Mindre åpenhet

Samtidig tar byrådet sakte, men sikkert, grep for å fjerne åpenhet om hva skolene får til, og hvilke utfordringer skolene og elevene har.

Kartleggingsprøver blir frivillig for skolene å gjennomføre, og svake resultater bortforklares.

Skoleledere forteller nå at de ikke lenger blir spurt om elevenes læring. De blir stående alene på hver sine skoler, og får ikke hjelp til å følge opp resultater og samarbeide om elever som sliter.

Konsekvensene er større forskjeller mellom Oslos 200 skoler

Det hjelper heller ikke at byrådet nettopp varslet store kutt i skoleøkonomien i Oslo-skolen.

Millionkutt i Oslo-skolen

Oslo har råd til å sponse el-sykler, subsidiere sykkelreparasjoner, øke lønningene til direktørene i Utdanningsetaten og innføre eiendomsskatt.

Mens Oslo-skolen skal få et kutt på 400 millioner kroner. Det blir ikke mye penger igjen til realfagssatsning, sommerskole, tilpasset opplæring og gode lærere.

Osloskolen har 90.000 elever. 40 prosent har minoritetsbakgrunn.

Skal vi klare å utjevne sosiale forskjeller må politikerne tørre å prioritere det viktigste.

Nå blir grunnmuren i Oslo-skolen bygget ned med små og store politiske grep. Det er elevene som trenger det mest som taper på det.