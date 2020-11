Oslos byrådsleder Raymond Johansen synes det er uforståelig at Norge skal møte Israel til kamp i hovedstaden samtidig som resten av byen stenger ned.

– Det er råvdrift på spillerne, smittevernfaglig uforsvarlig og utsetter folk for unødvendig fare ved å spille mer eller mindre viktige landskamper. Det virker pussig at spillere sendes kloden rundt, og her i byen er vi midt i en sosial nedstenging. Jeg synes det er uforståelig, sier Johansen til VG.

Forrige uke ble det besluttet at Oslo går inn i en ny sosial nedstenging på grunn av den økende koronasmitten.

– Jeg må ærlig talt si at det er pussig på alle mulige måter. Jeg må minne om at da vi stengte ned Oslo forrige gang, 12. mars, var det en annen stor begivenhet samme dag: Liverpool – Atletico Madrid, sier Johansen.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Norges Fotballforbund (NFF) om utspillet fra Johansen.

