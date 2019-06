Raymond Johansen raser mot miljøkutt: - Må avlyse aktiviteter for byens unger

Byrådslederen mener Rødt bør beklage millionkuttene de fikk flertall for i bystyret.

Torsdag fikk Rødt flertall i Oslo bystyre for å kutte 25 millioner kroner til markeringen av Oslo som Europas miljøhovedstad, noe som er blitt omtalt som en miljøfest.

Dermed snudde byrådets støtteparti byrådet ryggen, etter at de for første gang på fire år ikke hadde fått til en budsjettavtale.

Det liker byrådsleder Raymond Johansen (Ap) dårlig.

- Vi må gå nøye gjennom budsjettene nå, men det er liten tvil om at Rødt og de borgerlige partienes kutt på 25 millioner til miljøhovedstadsåret vil bety kutt i tilskudd til bydelene og frivillige organisasjoners miljøarbeid, sier Johansen til Nettavisen.

- Rødt bør beklage

Planen var å bruke 118 millioner kroner på Oslo som miljøhovedstad i 2019, og Johansen sier kuttet særlig vil ramme barn og unge.

- Vi må også avlyse innsats i Osloskolen for og andre aktiviteter for byens unger. Mulig det er å forstå som feiring og fest, men jeg tviler litt på at det er sånn det oppleves ute i bydelene og i Osloskolen, sier han.

I tillegg fikk Rødt med seg de borgerlige partiene på å kutte 20 millioner kroner til klimavennlige jobbreiser, et prosjekt som har som mål å få flere til å droppe bilen.

- Byrådet og fagforeningene skulle på lag for at flere skal reise klimavennlig til jobb. Nå kan alle kommunale virksomheter søke om klimavennlige jobbreisetiltak. Dette kutter nå Rødt og høyrepartiene i. Det synes jeg er synd og Rødt bør beklager til Fagforbundet og de som er på jobb for Oslo kommune, sier Johansen.

Prosjektleder: - Et stort inngrep

Prosjektleder Anita Lindahl Trosdal i Europeisk miljøhovedstad 2019, forteller også at konsekvensene av kuttet blir store.

- Vi har ikke oversikt over hvilke konsekvenser det vil få fullt ut. Siden vi nettopp har fått vedtaket, må vi sette oss ned og se på detaljene rundt det, sier Trosdahl, og påpeker:

- Men det er klart det vil få konsekvenser når vi står midt i gjennomføringen av miljøhovedstadsåret. Disse midlene er jo fordelt på alle sektorer i kommunen, og er en stor satsing over hele byen, så vi må se hvor det er mulig å gjøre kutt.

- 25 millioner er jo et stort inngrep i budsjettet?

- Ja, absolutt, særlig fordi vi er midt i gjennomføringen. Det er mange aktiviteter som er i gang hvor vi har forpliktelser i forhold til leverandører og samarbeidspartnere, sier Trosdahl.

- Ikke utover programmet

Hun understreker samtidig at kuttet primært vil gå utover kommunens innsats for en forsterket miljøsatsing i kommunen.

- Det er aktiviteter i inneværende år som vi må kutte. Men det vil ikke gå utover programmet som samarbeidspartnere bidrar til, sier Trosdahl, og legger til:

- Vi tar vedtaket til etterretning, og kommer til å stå sammen i kommunen for å gjøre det beste ut av situasjonen som er. Vi er innstilt på å få til et best mulig miljøhovedstadsår uansett, sier hun.

Nyheten om kuttet kommer samme uke som EU-kommisær Karmenu Vella besøker Oslo. Torsdag kveld er byen vertskap for prisutdelingen der EU kårer hvem som blir miljøhovedstad i 2021, og dermed hvem som følger Oslo 2019 og Lisboa 2020.

Finalistene er Lahti (Finland), Lille (Frankrike) og Strasbourg (Frankrike).

Høyre: - Meningsløst prisnivå

Høyre har tidligere reagert på pengebruken til markeringen, og stemte for kuttet.

- Høyre har ikke vært negative til at Oslo kommune skal markere at EU har kåret Oslo til Europeisk Miljøhovedstad i år. Det vi har reagert på er det meningsløst høye prisnivået, sa Øystein Sundelin, nestleder i Oslo Høyres bystyregruppe og nestleder i Finanskomiteen, til Nettavisen onsdag.

Han mente det «selvsagt er mulig å markere miljøhovedstadåret på en skikkelig måtte uten å svi av 118 millioner kroner».

Frps førstekandidat foran høsten lokalvalg, Aina Stenersen, jublet også over vedtaket.

- Jeg er kjempeglad for at det ble flertall for å redusere den mye omtalte miljøfesten med 25 millioner kroner. Vi skulle helst sett at summen ble null selvsagt, men dette er uansett veldig bra. Nå har vi 25 millioner kroner til andre og mye bedre formål som skole, eldre og kollektivtrafikk, sa Stenersen til Nettavisen.