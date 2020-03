Raymond Johansen til VG: – Vi må vurdere å stenge grensene

Byrådslederen i Oslo mener at Norge bør følge Danmarks eksempel.

- Jeg mener situasjonen er så alvorlig at Norge også bør vurdere å stenge grensen, slik vår partikollega, statsminister Mette Frederiksen, har tatt initiativet til at skal skje i Danmark fra lørdag, sier Johansen til VG.

Les også: Danmark stenger grensene

Fredriksen varslet fredag at grensene til Danmark skal stenges lørdag kl. 12. Det betyr at alle turister og utlendinger vil bli avvist på grensen.

Få siste nytt: Nettavisens nyhetsstudio følger koronavirus-situasjonen direkte

Frp-nestleder Sylvi Listhaug er enig med Johansen.

- Det er mye å lære av danske myndigheters håndtering av koronaviruset. Jeg tar for gitt at man vurderer å stenge grensene i Norge også, sier hun

Stanset Kiel-fergen

Byrådslederen har allerede sagt at situasjonen er svært alvorlig, og på fredag fikk han stengt Kiel-fergen som med jevne mellomrom ankommer Oslo. Han ber myndighetene vise handlekraft så fort som mulig.

Johansen mener at det er på tide det blir enda strengere kontroll på flyplasser, hvis myndighetene ikke ønsker å stenge grensene. Da foreslår Ap-politikeren at man kontrollerer alle som ankommer for feber ved en såkalt feber-screening av passasjerer. Mange land benytter seg av allerede av denne metoden for å prøve og stanse spredningen av koronaviruset.

Manglende kontroll på Gardermoen

Fredag ankom et thailandsk turistfølge på 32 Norge. De fikk passere Gardermoen og reise videre til Leknes i Lofoten før de ble stanset. Dette i sterk motsetning til hva flyplassen skrev til Nettavisen på torsdag.

- Fra og med i dag vil alle passasjer som ankommer fra utlandet motta informasjonsskriv og registreringsskjema fra helsemyndighetene på norsk og engelsk. Reisende som har vært i områder med utbredt spredning bes henvende seg i skranke ved bagasjebånd 5 som ligger ved siden av tollslusen i ankomsthallen, skrev kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim Westher Andersen, i en email.

Les også: Passasjerer som landet på Gardermoen fikk vandre fritt ut: Avinor legger seg flate

Likevel fikk passasjerene som ankom Gardermoen fra Málaga klokka 16.15 torsdag ettermiddag, gå fritt ut av hele flyplassen uten å få et eneste skriv.

Nettavisens utsendte fikk oppleve å gå helt uforstyrret forbi både bagasjebånd og ankomsthall uten å se en eneste Avinor-ansatt.

- Da er der gjort en glippe. Man skal få det infoskrivet uansett hvor man kommer fra. Det er bare å beklage, sa Andersen til Nettavisen på torsdag.