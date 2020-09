Raymond Johansen varsler nye koronatiltak

Byrådet i Oslo har vært under press fra myndighetene om å stramme ytterligere inn.

Smittesituasjonen i Oslo har vært alvorlig de siste ukene, og i forrige uke sa byrådsleder Raymond Johansen at det blir forbudt å ha private sammenkomster med mer enn ti personer, og han anbefalte sterkt alle i Oslo om å bruke munnbind på kollektivtransporten, selv om vedkommende klarer å holde avstand, den såkalte «meteren».

- Vi er ganske harde i klypa når vi begrenser sammenkomster ned til ti. Vi innfører dette med registrering av gjester på serveringssteder. Vi gir folk og bransjen en god anledning til å tenke seg om. Så kommer vi raskt tilbake med tiltak dersom vi ser at ting ikke skjer, var noe av det byrådslederen sa.

Og han la til:

- Skal du reise med kollektivtransport, ber vi deg innstendig om å bruke munnbind. Ikke se an om det er mye folk. Ta på deg munnbind før du går om bord. Munnbind beskytter når meteren ikke kan overholdes. Det gjelder på kjøpesenteret, på matbutikken eller hvor det skulle være.

Dette sa helseminister Bent Høie nylig om koronasituasjonen:

De siste dagene har smittetallene i Oslo gått noe ned, men det har ikke vært nok for myndighetene som ønsker seg resolutt handling, så fort som mulig. Senest på søndag skrev helseminister Bent Høie i en epost til Aftenposten at han forventer at byrådet i hovedstaden legger stor vekt på Helsedirektoratets faglige anbefaling, som ble sendt i et notat til dem fredag.

- Det å handle raskt er viktig. Jeg følger situasjonen i Oslo nøye og er forberedt på å kunne gjøre nasjonale vedtak hvis ikke byrådet i Oslo følger opp rådene fra direktoratet, skrev helseminister Høie (H) i eposten til avisa.

Avviste rådene

Johansen på sin side avviste søndag at Oslo skulle følge opp rådene fra Helsedirektoratet, fordi man trenger å gi nåværende tiltak mer tid.

- Vi har ikke planer om å innføre nye tiltak i morgen. Nå innførte vi tiltak forrige mandag, og vi må først se om det virker, sa byrådslederen til Dagbladet.

- Vi har ikke planer om å innføre nye tiltak i morgen. Nå innførte vi tiltak forrige mandag, og vi må først se om det virker, var Johansens krystallklare svar.

Nå har imidlertid pipa fått en annen lyd, og byrådslederen varsler nye tiltak mandag ettermiddag. I forkant av Oslo kommunes pressekonferanse skal Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog ha sin nasjonale pressekonferanse, og der kan det hende at Oslo blir overkjørt av nasjonale vedtak.

Lokale tiltak

Det er imidlertid ikke bare Høie som følger situasjonen i Oslo nøye. Det samme gjør Fylkesmannen i Oslo og Viken, som ber kommunene i Oslo-regionen om å vurdere behov for lokale tiltak.

- Situasjonen med smitteutvikling i Oslo er alvorlig og har konsekvenser for kommunene rundt hovedstaden. Oslo kommune har innført skjerpede tiltak for å stoppe smittespredningen, sier fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i Oslo og Viken i en epost til VG.

Fylkesmannen ønsker også å be kommunene i Oslo-regionen om å vurdere behov for lokale tiltak, sett i lys av smittesituasjonen i Oslo, sier Skjerven-Martinsen.

Hun påpeker at kommunen er sin egen smittevernmyndighet og dermed kan beslutte egne tiltak, mens de nasjonale helsemyndighetene kan fatte tiltak som omfatter flere kommuner.

Fylkesmannen har invitert 20 kommuner til et møte, blant dem Bærum, Asker, Lillestrøm, Lørenskog og Nittedal.