Raymond Johansen vil ha flest vaksiner: – Kan ikke behandle hele landet likt

Oslos byrådsleder mener hovedstaden må prioriteres i vaksinekøen. Men får krass kritikk fra Høyre og Frp.

Koronavaksineringen er i full gang i kommuner over hele land, men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er langt fra fornøyd. Han mener Oslo må settes først i køen.

- Fordi Oslo er episenteret mener jeg det er fornuftig at vi får flest mulig vaksiner hit fortest mulig. Det er jo her smittefaren er størst, og dermed er det her vaksinasjonen kan ha størst effekt, sier Johansen til Nettavisen.

Les også: Norge har 136.000 doser med vaksine - 21.000 er vaksinert

- By-land-konflikt

Johansen ber regjeringen om å slutte med å fordele vaksinene til alle.

- Regjeringens vaksinasjonsstrategi behandler alle kommuner likt. Det kan jo virke sympatisk, men er det noe koronapandemien har lært oss så er det jo at smitten er ulikt fordelt. Derfor er det rart at ikke vaksinene også skal være det. Alle skal få, men de som er i størst fare bør få først, sier han, og legger til:

- Så må jeg skynde meg å si at det aller viktigste selvfølgelig er å få flest mulig vaksiner til Norge fortest mulig. Jeg er veldig glad for at vi nå kan begynne å sette Moderna-vaksinen i tillegg til Pfizer-vaksinen.

Les også: Listhaug rasende på vaksine-sommel: - Det er en hån mot alle som sitter isolert

- Så du mener regjeringen ikke gjør nok for å sikre Oslo vaksiner?

- Nei, det synes jeg ikke. Da jeg kom med ønsket om å få flere vaksiner til Oslo svarte de med å lage en by-land-konflikt ut av det. Det overrasket meg, jeg ønsker ingen by-land-konflikt. Mitt poeng er å vaksinere mest der smittefaren er størst og tiltakene strengest. Det er ingen tvil om at det stedet er Oslo. Så har jeg også vært tydelig på at kommuner som har hatt mye smitte også bør prioriteres, sier Johansen.

Les mer: Kraftig avgiftsøkning gir prissjokk på bensin og diesel: – Helt uakseptabelt

Høyre: - To stygge skrammer

Høyres nyvalgte gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg, mener det imidlertid er litt pussig at Johansen nå kritiserer myndighetene.

- Helsevernmyndighetene nasjonalt bør nok lyttes mer til enn Raymond Johnsen når det gjelder prioritering av hvem som skal få vaksinen først. Dette er krevende og uoversiktlig, og det er lett å sette seg selv foran alle andre, men her er det viktig å tenke helheten, sier Haabeth Rygg til Nettavisen.

- Det legges gode planer for dette, som det er grunn til å følge. Samtidig må man ha rom til å gjøre om planen sånn at flest mulig i risikogruppen vaksineres, uavhengig av hvor i landet de bor. Det er ingen tvil om at Oslo har et veldig høyt smittetrykk, og at det er svært viktig å få vaksinert mange i risikogruppene her nå, men vi ser at dette endrer seg raskt rundt om i landet, fortsetter hun.

Les mer: Knallhard beskjed fra Aps fylkesledere: «Helt ræva» og «dritmåling»

Hun mener at byrådet selv kom for tregt i gang med vaksineringen.

- Jeg forstår ikke hvorfor Raymond Johansen ikke forsikret seg om at Oslo skulle få tilgang til så mange vaksinedoser som mulig da den første forsendelsen kom, og han hadde sjansen. Heldigvis var Folkehelseinstituttet våkne og holdt av 3000 ekstra doser til Oslo, noe som er nok til at så godt som alle sykehjemsbeboerne kunne fått den første dosen for snart to uker siden, sier Haabeth Rygg, og viser til problemene som oppsto med koronatestingen i Oslo etter sommerferien.

- Dette er to stygge skrammer i Raymonds koronahåndtering, mener hun.

Haabeth Rygg viser også til Fredrikstad kommune, som har færre innbyggere enn Oslo, men som klarte å få vaksinert mange flere av sine eldre de første dagene.

- Allerede én uke før jul varslet statsministeren at vaksineringen ville starte i Oslo den 27. desember. Da blir det for lettvint av byrådet å klage på at de ikke har hatt god nok tid til å forberede seg. Hele verden har ventet på vaksinen, sier hun, og samtidig vektlegger:

- Jeg synes det er svært umusikalsk at byrådslederen i Oslo nå er så kritisk mot regjeringen, og sier han kunne vaksinert alle sykehjemsbeboerne på bare én dag om de hadde hatt vaksiner nok. Særlig når Oslo kunne fått langt flere vaksiner tidligere, om Raymond Johansen bare hadde bedt om det, sier Høyres gruppeleder.

Les også: Forskere i ny studie: Så lenge er du immun mot koronaviruset

Frp: - Uforutsigbart

Heller ikke Fremskrittspartiet i Oslo støtter Johansens vaksinekrav.

- Jeg synes det er viktig at alle i landet får tilgang til vaksiner, fordi som helseministeren også har argumentert for, er det uforutsigbart når neste smitteutbrudd kan komme og eventuelt hvor stort det kan bli. Så jeg synes det er viktig at man har beredskap i hele landet, sier lederen av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp) til Nettavisen.

- Jeg tror det er viktig at vi er en del av en nasjonal dugnad, og at Oslo følger den strategien som nasjonale myndigheter har lagt, påpeker hun.

Som Høyre mener også hun at byrådet somlet for mye i starten, og mener planene for vaksineringen burde vært lagt mye tidligere.

- Det som man kan kritisere byrådet for, er at det var cirka 3000 vaksiner som sto klare til Oslo, som Oslo ikke hadde fått med seg at vi hadde tilgang på. Så vi kunne hatt flere vaksiner tilgjengelig i romjulsperioden, uten at byrådet fanget det opp, sier Stenersen, som synes det også er et paradoks at byrådslederen kritiserer en lik fordeling i landet, når han selv gjør det samme i Oslo.

- I Oslo har det vært mange bydeler i øst og syd som har hatt et veldig høyt smittetrykk, mens det har vært bydeler på vestkanten som har hatt lite smitte. Men de har ikke differensiert arbeidet sitt selv, og har hatt samme strategi i hele Oslo. Det kan man stille spørsmålstegn ved, spesielt siden de er veldig aktive overfor regjeringen og ønsker å differensiere Oslo framfor andre kommuner - og ikke gjør det selv, sier Stenersen.

Les også: 21.211 nordmenn har fått første dose av koronavaksinen

- Kamp mot klokka

Johansen selv bare fnyser av kritikken fra opposisjonspartiene.

– Høyre og Frp har ikke noe belegg for å si at vi ikke var forberedt i julen. Vi la frem vår vaksineplan 18. desember, og med denne kan vi altså sette 110.000 vaksiner i uken. Vi satte den første vaksinen i Norge på Ellingsrudhjemmet 27. desember, jobbet gjennom julen og kom godt i gang med vaksineringen på sykehjemmene. FHI glemte dessverre å gi oss beskjed om at de hadde reservert 3000 ekstra vaksiner til Oslo, og det har de beklaget, sier han, og legger til:

- Hadde vi fått beskjed om at vi kunne fått så mange flere vaksiner i julen, ville vi selvsagt lagt opp til å vaksinere flere. Det er forunderlig at opposisjonen skal stille spørsmål ved byrådets vilje til å vaksinere. Selvfølgelig vil vi vaksinere flest mulig raskest mulig.

Han påpeker at kampen mot viruset, nå er en kamp mot klokka.

- Jo flere vaksiner vi setter, desto raskere kommer hverdagslivet tilbake igjen. Og alt som forsinker vaksinasjonen, gjør jo at folk må leve lenger med restriksjoner. Faren for konkurser og at vi ikke får bedrifter på beina igjen øker. I tillegg må vi ikke glemme av koronaviruset er dødelig. Går det tregt med vaksinasjonen, øker sjansene for smitte og dødsfall, advarer byrådslederen.

Fordeler likt i byen

Så langt har Oslo prioritert å vaksinere beboerne på sykehjem og i omsorgsboliger, og dette arbeidet blir ferdig denne uka.

- På torsdag begynner vi å vaksinere de som bor hjemme. Vi starter med de eldste først og tar alle over 65 år, før vi fortsetter på de som er under 65 år og som har sykdommer. Deretter følger resten av befolkningen, forteller Johansen.

Torsdag starer vaksinering i hele Oslo, og vaksinene skal settes sju dager i uka.

- Alle bydeler har nå opprettet hvert sitt vaksinasjonssenter, og til sammen har disse femten sentrene kapasitet til å sette 63.000 vaksiner i uken. I den grad vi får ekstra vaksiner vil vi prøve å kanalisere det til de mest utsatte områdene, sier han.

- 110.000 i uka

Fra februar av planlegger byrådet å øke kapasiteten til 110.000 vaksiner i uka.

- Men om vi kommer opp i så høy fart avhenger selvfølgelig av om vi får nok vaksiner, sier Johansen til Nettavisen, og legger til:

- Det er uansett viktig for meg å si både til helseministeren og til Oslos befolkning; det skal ikke stå på oss. Vi vil bruke alle nødvendige ressurser på å vaksinere så mange som mulig så raskt som mulig.

Reklame Rekordlav pris på Garmin-favoritt