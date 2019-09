Raymond Johansen vil ha machete-forbud

Byråd Raymond Johansen etterlyser forbud mot machete i Oslo.

For ni måneder siden tok byråd Raymond Johansen initiativ til et forbud mot machete i Oslo. Machete er en ekstra lang og kraftig kniv. I noen butikker i Oslo selges den som hageredskap, men kniven har blitt brukt i en rekke voldsepisoder.

I januar skrev Nettavisen om slagsmål på Linderud der øks og machete ble brukt (les egen sak).

I februar ble det brukt under slagsmål mellom ungdommer på Tøyen (les egen sak).

I september ble åtte menn dømt for angrep med machete (les egen sak).

VIL HA FORBUD: Byråd Raymond Johansen vil ha forbud mot machete i Oslo. Foto: Kjetil B. Mæland (Nettavisen)

Machete var et yndet våpen under den grusomme borgerkrigen i Rwanda i 1994, da 500.000 til en million tutsier ble drept. Byråd Raymond Johansen mener at våpenet ikke har noe i norske butikker og på norske gater å gjøre.

– Vi vet at kniv er ett av de mest brukte våpnene i de nye gjengmiljøene. Kniv er lett å få tak i og vanskelig å oppdage. Den mest utbredte knivtypen er machete, som også er den farligste. Jeg synes det er svært alvorlig at macheter selges uten aldergrense og til lav pris på nett og i en rekke butikker, sier Johansen til Nettavisen.

– Machete brukes i jungelen. Det er ikke jungel i Oslo. Macheter har ikke noe å gjøre verken i Oslo eller resten av landet, sier han.

I forbindelse med det sterke fokuset på ungdoms- og gjengkriminalitet i Oslo sist vinter, etterlyste Arbeiderpartiet forbud mot machete, blant annet i denne bloggen fra Aps Jan Bøhler.

– Arbeiderpartiet har vært tydelig på at machete bør forbys. Da vi foreslo det i fjor sa daværende justisminister Tor Mikkel Wara nei. I januar i år snudde regjeringen og ville innføre macheteforbud. Nå har det gått ni måneder og vi har ikke hørt noe fra regjeringen. Hvor blir det av macheteforbudet, justisminister Jørgan Kallmyr? spør Johansen.

- Machete-forbud kommer

Justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr sier at et lovforslag mot omsetning av machete vil bli sendt ut til høring.

- Det har tatt tid å beskrive knivtypen i lovteksten, og denne er ganske lik mange andre kniver som blir brukt av for eksempel håndverkere. Vi har ikke ønsket at forbudet skal ramme for eksempel samekniven, sier Kallmyr.

FORBUD KOMMER: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier at det snart kommer et lovforslag mot omsetning av machete.

Statsråden poengterer at et omsetningsforbud ikke vil fjerne macheten fra gata. Den vil fremdeles kunne bestilles på nett, slik ulovlige angrepskniver i dag blir bestilt og importert til Norge.

Kallmyr mener at Oslopolitiets strengere reaksjoner på bæring av kniv (les egen sak), er et viktig virkemiddel.

Stikk til Oslo-byråd

I tillegg kommer han med sitt eget stikk mot Oslo-byråden:

- Vi deler Raymond Johansens syn på macheteforbud, og det lovforslaget skal snart ut på høring, men det som virkelig kommer til å være viktig for å unngå ungdomskriminalitet i Oslo, er å få mer disiplin i Oslo-skolen, sier Kallmyr og fortsetter.

STIKK: Inga Marte Thorkildsen får et stikk fra justisminister Jøran Kallmyr. Foto: Paul Weaver, Nettavisen

- Og da hjelper det ikke å ha en byråd som kritiserer politiet for å bruke uniform når de rykker ut til en skole for å rydde opp, eller opplever det som problematisk at politiet omtaler en ung person som «gjerningsperson».

Det var altså tidligere i år at byråd Inga Marte Thorkildsen kritiserte politiet for å «skremme vannet av» ungene.

- De bruker ord som «gjerningsperson» og «mistenkte», og sender av gårde uniformert og bevæpnet politi - noe som selvfølgelig skremmer vannet av både unger, foreldre og ansatte, skrev Torkildsen på FB.