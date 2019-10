Raymond Johansen vil håve inn på eiendomsskatten i Oslo

Onsdag får vi fasiten over de nye byrådene - dette sier sjefen Raymond Johansen (Ap) om den nye kabalen.

MANGELGÅRDEN (Nettavisen): Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kunne tirsdag legge frem en felles plattform med SV og MDG.

Der kom det fram at prosjektene og tiltakene til det nye bystyret i hovedstaden i stor grad skal finansieres av eiendomsskatt.

- I løpet av fire år får vi inn inntekter på 6,8 milliarder i eiendomsskatt, sier Johansen til Nettavisen.

«Eiendomsskatten har gitt Oslo kommune økte inntekter, som er nødvendig for å styrke velferdstilbudet og fortsette det grønne skiftet. Byrådet vil videreføre en moderat eiendomsskatt,» heter det i plattformen.

Byrådet vil også «jobbe opp mot staten for å få mulighet til å innføre en egen eiendomsskatt på sekundærboliger».

Må svare for 100.000 lovbrudd

I sluttspurten av forhandlingene, har NRK avdekket nær 100.000 lovbrudd i etater i Oslo kommune som byrådslederen har øverste ansvar for.

- Raymond Johansen, du har sagt at det er veldig viktig å følge arbeidsmiljøloven. Likevel er det avdekket nær 100.000 brudd i etater du har ansvar for. Hvor alvorlig er det?

- Nå har jeg bedt internrevisjonen og fagforeningene hos meg se på hva slags brudd dette er, slik at vi kan treffe tiltak deretter. Det er ingen tvil om at det er alvorlig, men det er også veldig viktig for meg å si at jeg ønsker å diskutere epler og epler og pærer og pærer - men ikke epler og pærer.

- Men 100.000 lovbrudd?

- Det er forskjellig type brudd, og jeg trenger å få en god oversikt over hva dette er - og så skal vi treffe tiltak i hele Oslo kommune etter det.

Hemmelighetsfull

- Har du tillit til alle de byrådene som har vært med deg i den forrige fireårsperioden?

- Jeg har full tillit til alle de byrådene som har vært med meg i den fireårsperioden, sier han.

- Kommer du til å bytte ut noen av dem?

- Nå skal jeg vise de nye byrådene onsdag, og det gleder jeg meg til.

- Kommer du til å se til Rødt eller til Venstre for å sikre flertall?

- Nå skal vi komme tilbake til det. Hittil har vi konsentrert oss om å legge frem en felles plattform. Den er knakende god, så nå gleder jeg meg til videre samtaler.

- 6,8 milliarder i inntekt

- Hva taler for å gi Venstre en mulighet denne gangen?

- Nå får vi se ... Det som er utfordringen, er at en del av finansieringsgrunnlaget her er basert på eiendomsskatten. I løpet av fire år får vi inn inntekter på 6,8 milliarder i eiendomsskatt, så det er klart det legger noen føringer.

- Det at Ap i Oslo gjorde et så dårlig valg. Hvordan svekker det dere?

- Velgernes dom er at vi får mindre innflytelse, men vi sitter med byrådslederen og mange byråder. Så vi har innflytelse. I 2011 hadde vi 33 prosent og ingen makt, nå fikk vi et dårlig valg - men beholder makten. Og jeg vet hva jeg foretrekker.

- Hva må du gi fra deg?

- Nå må du vente til i morgen, ler han.

Venstre-refs til MDG

Venstres gruppeleder i Oslo, Hallstein Bjercke, er ikke helt fornøyd:

– Jeg synes det er synd at det ikke er en tydeligere prioritering av skolen, at byrådet fortsetter å redusere valgfriheten for innbyggerne gjennom mer rekommunalisering og mindre mangfold i tjenestene og at MDG ikke følger opp valgløftet sitt om å redusere prisen på månedskortet, sier Bjercke i en kommentar.