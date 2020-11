Razzia mot swingersklubb: Politiet fant 80 personer

Politiet fant tre par som hadde sex i et rom da de slo til.

NEW YORK (Nettavisen): Swingersklubben lot seg ikke stoppe av koronapandemien og strenge innendørsregler.

I helgen slo politiet i New York City til mot en undergrunns swingersklubb i bydelen Queens. Sheriff-kontoret i New York City opplyser til New York Post at politiet slo til mot sexklubben fordi de brøt flere restriksjoner i forbindelse med den pågående koronapandemien.

Fant tre par som hadde sex i et lite rom

I tillegg til å bryte reglementet ved å samle hele 80 personer i ett lokale, brøt de også alkoholreglene ved at de serverte alkohol ulovlig, opplyser sheriff Joseph Fucito.

Da politiet slo til mot swingersklubben «Caligula» i Astoria i Queens, fant de tre par som hadde sex i et lite rom på klubben. Vegg i vegg var det stor fest med flere titalls andre personer som drakk ulovlig alkohol og danset, skriver avisen.

Pappeske fylt med kondomer

Politiet tok flere bilder i forbindelse med aksjonen, og bildene viser blant annet et rom med fire senger og en svart skinnsofa i et rom hvor det også står en kurv med det som tilsynelatende er kondomer.

Politiet har også lagt ut foto av en pappeske fylt med kondomer, samt et hvitt laminert skilt som viser prisene for å leie et VIP-rom på stedet.

I følge nye regler som ble presentert 13. november har man nå bare lov til å samle ti personer til arrangementer, uansett om de er innendørs eller utendørs i New York, så lenge det er i private sammenhenger.

Når det gjelder bedrifter og barer i det aktuelle området, så er grensen på 25 personer. Barer, restauranter og treningssenter må i tillegg stenge for innendørs aktivitet fra klokken 22 til 05 neste morgen.

Swingersklubben «Caligula» brøt både grensen på 25 personer, og hadde i tillegg ikke skjenkebevilling.

- Det er ingen andre alternativ

New York Post skriver at 47 år gamle Jennifer Hayes, var en av dem som ble bøtelagt for ordensforstyrrelser.

- Politisjefen spurte meg hvor lenge jeg hadde jobbet der … og jeg jobbet ikke der. Jeg hørte at de lo og gjorde narr av alle som var der, sier hun til avisen.

Den 47 år gamle kvinnen sier at hun vil nekte å godta boten.

- Jeg ble sint, og var stor i kjeften… politiet holdt meg pågrepet i fire timer, sier 47, åringen, som hevder hun ikke deltok i noen seksuell aktivitet.

- Jeg ville bare danse, se på og høre på en DJ som spilte musikk, det var det! Det er ingen andre alternativ. Man kan ikke gå noe sted, sier hun til avisen.

Kvinnen sier hun også gikk med maske hele tiden og at hun ikke var vitne til at noen hadde sex.

Daglig leder i klubben, Roy Bacoy (37), er siktet for å ha brutt korona-restriksjonene og for å ha solgt og oppbevart alkohol ulovlig.

Han fikk en bot på 1000 dollar, mens bedriften fikk en bot på 15.000 dollar.

Totalt ble tre personer siktet etter politiaksjonen mot swingersklubben.

Over 40 prosent er smittet

New York er svært hardt rammet av koronapandemien og var på et tidspunkt selve episenteret. Totalt er nå 600.000 personer i New York smittet av viruset og over 33.000 er døde. På søndag ble det meldt om 30 nye dødsfall i New York.

I løpet av den siste uken har det vært et gjennomsnitt på 5145 nye smittetilfeller per dag, en økning på 87 prosent fra gjennomsnittet de to tidligere ukene, melder New York Times.

Men New york er på ingen måte den staten som sliter mest i USA akkurat nå. På søndag presenterte guvernør Andrew Cuomo tall som viser at rundt 2,9 prosent av de som nå testes i New York er smittet. Ifølge tall Cuomo presenterte på søndag er det nå fire stater i USA der over 40 prosent av de som blir testet viser seg å være smittet av koronaviruset.

