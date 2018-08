Røde alger dreper delfiner, skilpadder og fisk i Florida

Mikroskopiske alger har fått alarmklokkene til å ringe i Florida. Daglig skylles det i land tonnevis med død fisk som råtner i varmen og forpester luften.

Fenomenet kalles «rødt tidevann» og er en årlig hendelse i Mexicogolfen. En knøtt liten encellet organisme med navnet Karenia brevis skiller ut et giftstoff som også kan spres av vinden og forårsake hodepine, hoste og astmaanfall hos mennesker.

Algen finnes i disse farvannene året rundt, men i år er oppblomstringen usedvanlig høy. Økologer sammenligner utbruddet med en skogbrann som sprer seg ukontrollert og som brenner skogen ned.

Når konsentrasjonen i havet blir så stor som i år, kan delfiner og havskilpadder få giften inn luftveien, men også via fisk og andre sjødyr de spiser.

Den røde fare

Rødt tidevann ble dokumentert av spanske erobrere allerede på 1500-tallet. Det nåværende utbruddet startet så smått helt tilbake i oktober 2017, men har vokst voldsomt de siste ukene. Det varierer litt i intensitet, men har nå for alvor angrepet Floridas vestkyst, fra Tampa til Napoli, en strekning på 320 kilometer.

Luften av råtnende fisk og delfiner skremmer turistene midt i sesongen, og ringvirkningene er store. Inntektstapet kan komme opp i flere titall millioner dollar. Enkelte dager er det så ille at turistene blir bedt om å holde seg innendørs. Og det er ikke det de er kommet til Florida for å oppleve.

Mandag så guvernør Rick Scott seg nødt til å erklære unntakstilstand i sju kommuner. Dette frigjør ekstra midler til de kystkommunene som får den verste belastningen.

Stanken er til tider uutholdelig på strendene langs Floridas vestkyst. Tonnevis med død fisk og sjødyr blir skylt på land, drept av en liten encellet alge som farger havet svakt rødt. Foto: AP / NTB scanpix

Turismen er alt

– Tilværelsen dreier seg om turisme her i det sørvestlige Florida. Jeg frykter at omsetningen faller med 40 prosent i år, sukker Omar Botana, eier av et lite firma som leier ut båter i Bonita Springs.

I løpet av forrige uke ble 12 delfiner skylt i land i Sarasota, et antall som normalt gjelder for et helt år.

– Det er fysisk og mentalt utmattende, sier Gretchen Lovewell. Hun er leder for en liten gruppe fra Mote Marine Laboratory som samler inn døde og syke skilpadder og andre havdyr. De jobber døgnet rundt.

Sist søndag fant de noe spesielt trist på Siesta Key, en av USAs høyest rangerte strender. Lovewell undersøkte de oppløste restene av en av delfin. På halen fant hun en merkelapp og et nesten uleselig nummer: 252.

Det var en 12 år gammel hann med navnet Speck. Den er blitt registrert av forskere over 300 ganger siden merkingen og har gitt verdifull informasjon om delfinenes vandringer.

– Det var et hardt slag. Vi har kjent Speck siden han ble født. Han ble oppkalt etter faren min, sier Randall Wells, sjef for Sarasota-kontoret til Chicagos zoologiske forening.

