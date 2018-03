Røde Kors angrepet med skistaver

Også i år har det kommet rapporter om folk som angriper Røde Kors-mannskaper og deres snøscootere med skistaver i påskefjellet.

– Vi er rett og slett blitt slått etter tre ganger i dag, sier operativ leder i Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps, Magnus Heggernes, til Fædrelandsvennen.

Han er rystet over oppførselen, og sier at både mannskapene og snøscooteren er godt merket med «Røde Kors».

– Det er en grunn til at vi er skiløypene med snøscooter. Vi er der for å hjelpe, ikke for å kjøre rundt og leke oss, sier han.

Så langt har hjelpekorpset fraktet fire lettere skadde personer ut fra området rundt de populære langrennsløypene på Høgås, men flere ser altså ikke ut til å sette pris på dette.

– Noen kom bakfra og slo etter oss fordi vi ikke kjørte fort nok. Andre skjelte oss ut fordi vi ødela sporene, noe vi ikke gjorde i det hele tatt. Jeg orket ikke å diskutere med dem, og ønsket dem bare god påske, sier Heggernes til Fædrelandsvennen.

Det er ikke første gang Røde Kors rapporterer om angrep fra sinte skiløpere. I 2014 fortalte NRK om stadige skistav-angrep mot snøscootere i Valdres, mens statskanalen også rapporterte om lignende tilstander i Bymarka i Trondheim i 2006. Den gang slo skiløpere flere ganger etter snøscootere som fraktet pasienter. I 2011 omtalte VG også samme fenomen flere steder i landet.

(©NTB)

Mest sett siste uken