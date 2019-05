Røde Kors-president Robert Mood har meldt seg inn i Miljøpartiet de Grønne

Det var under MDGs landsmøte at 60-åringen offentliggjorde sitt nye medlemskap.

Partiets nye medlem har en svært merittert og variert bakgrunn, og mener selv at klimaspørsmålet ikke blir tatt på alvor.

- Det viktigste er at ute i verden og her hjemme har jeg sett konsekvensene av klimaendringene allerede. Frustrasjonen over at det er altfor mye tildekking og bortforklaringer fra de etablerte, om du vil, gjør at jeg lar meg inspirere av et parti som faktisk peker retning og viser vei med løsninger som setter mennesket, naturen og klima i sentrum, sier han til TV 2.

Mood er tidligere Generalsekretær i Hæren, FN-rapportør i Syria og nåværende president i Røde Kors.

Røde Kors-presidenten er krystallklar på at tiden for handling er nå, at man ikke har noe tid å miste for å stake ut en ny klimakurs. 60-åringen mener at Norge har alt av nødvendige ressurser til å bidra.

Hvis Norge og andre land ikke tar klimakampen på alvor de neste 10-15 årene, påstår krigsveteranen at konsekvensene vil bli dramatiske. Han forteller at land i Midtøsten, Nord-Afrika og Asia vil bli ubeboelige, og at det dermed vil lede til store flyktningstrømmer, ifølge TV 2.