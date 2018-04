Røde Kors utsatt for svindel på Madagaskar

Røde Kors i Norge har avdekket svindel med prosjektmidler for 1,2 millioner kroner på Madagaskar og avslutter samarbeidet med søsterorganisasjonen i landet.

I tillegg til pengene som med sikkerhet har kommet i feil hender, mangler det dokumentasjon for ytterligere 8,2 millioner kroner, opplyser generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Røde Kors har nulltoleranse for korrupsjon. Derfor har vi stanset alle overføringer til Madagaskar og avslutter nå alt samarbeid med Madagaskar Røde Kors. Å svindle midler som skulle hjelpe mennesker i svært sårbare livssituasjoner, er helt uforenelig med Røde Kors sitt arbeid, og derfor går vi også åpent ut med dette. Vi vil nå gjøre alt vi kan for at de som står bak, skal stilles til ansvar, sier generalsekretæren i en pressemelding.

Svindelen er gjennomført gjennom forfalskning av banktransaksjoner, forfalskning av bilag og manipulering av vekslingskurser, ifølge Røde Kors.

Fra 2012 til 2017 har Røde Kors i Norge bidratt med totalt 30,9 millioner kroner til Madagaskar Røde Kors. Varslingsenheten i Norad og andre donorer er informert om saken. Røde Kors har informert Økokrim i Norge og vil nå vurdere videre juridiske grep.

Midlene som det er svindlet med, knytter seg til prosjekter innen helse, vann, katastrofeforebygging og utvikling av nasjonalforeningen. Dette har vært finansiert med Røde Kors' egne midler, samt av private givere, næringsliv og offentlige midler.

