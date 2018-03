Rødt fremmer mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug

Nå blir Arbeiderpartiet og KrF tvunget til å ta stilling til om de har tillit til justisministeren.

Saken oppdateres.

Det skriver partileder Bjørnar Moxnes på Facebook.

Partilederen begrunner forslaget med at Stortinget ikke kan akseptere en justisminister som anklager Stortingets flertall for å sette hensynet til terrorister framfor hensynet til nasjonens sikkerhet.

– Men dette er justisminister Listhaugs anklage mot Arbeiderpartiet og Stortingets flertall, framsatt med den begrunnelse at flertallet ikke deler Fremskrittspartiets syn på alle detaljer vedrørende retts sikkerhet og terrorbekjempelse, skriver han og fortsetter:

«Justisministerens anklage er usann. Hadde den vært sann, ville den

også rammet Fremskrittspartiet. For Mulla Krekar er i landet, selv om

Frp har vært i regjering siden 2013.»

Må ta stilling til saken



Med mistillitsforslaget blir Arbeiderpartiet og KrF tvunget til å ta stilling til om de har tillit til Listhaug som justisminister eller ikke.

Verken KrF eller Arbeiderpartiet hadde anledning til å kommentere forslaget fra Rødt da Nettavisen tok kontakt.

– Forslaget har kommet fra flere, men vi har ikke gått inn for det i Stortinget til nå. Vi mener fortsatt at dette er noe som Erna Solberg bør rydde opp i, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i et intervju med Nettavisen tirsdag.

Partiledelsen i Rødt fortsetter med at de i en «saklig, demokratisk debatt

forutsetter et minstemål av gjensidig anerkjennelse og tillit mellom

partene som deltar. Justisministerens anklage viser at hun ikke har

dette minstemålet av tillit til Stortingets flertall».

«Stortinget må verne om grunnlaget for en saklig, demokratisk debatt om viktige spørsmål som rettssikkerhet og terrorbekjempelse. Stortingets

representanter forbeholder seg retten til å ha andre meninger enn

Fremskrittspartiets uten å bli møtt med beskyldninger fra regjeringa om å

sette hensynet til terrorister framfor hensynet til nasjonens

sikkerhet», fortsetter meldingen som er lagt ut på Facebook.

«Etter å ha møtt skarp kritikk fra alle andre partier,

inkludert begge regjeringspartnere og stemmer i Fremskrittspartiet, har

justisministeren valgt å stå fast ved sin usanne anklage mot Stortingets

flertall. Statsråden har ikke brukt sin sjanse til å trekke tilbake og

beklage beskyldningen. Stortinget kan ikke lenger ha tillit til en slik

justisminister. Jeg blir overrasket hvis flertallet på Stortinget har tillit til Listhaug. Hvis stortingsflertallet ikke har det, må det komme til uttrykk. Jeg tror mange innbyggere også er opptatt av å få vite hvilke partier som har og ikke har tillit til Listhaug som justisminister».

Slettet innlegget

Onsdag slettet Listhaug den mye omtalte Facebook-posten hvor hun blant annet skrev at «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Det skjedde etter at NTB scanpix på vegne av det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press ba justisministeren om å fjerne bildet fra sosiale medier på grunn av begrensninger byrået har satt for salg av bilder til politiske aktører.

– Jeg har nå slettet innlegget og bildet som ble lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge, har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre, skriver Listhaug som en forklaring på at innlegget er slettet.

