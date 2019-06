Rødt presser byrådet til millionfest-kutt

Rødt fikk med seg de borgerlige partiene mot byrådet til å kutte utgiftene til feiringen av Oslo som miljøhovedstad.

Markeringen av Oslo som miljøhovedstad har skapt debatt, og byrådet har i år satt av 118 millioner kroner til markeringen.

Men i Oslo bystyrets møte onsdag ettermiddag, fikk Rødt med seg de borgerlige partiene på å kutte kostnadene med 25 millioner kroner.

Rødt fikk støtte fra Høyre, Frp, Venstre og KrF, og fikk dermed flertall.

Partiet har de siste årene hatt et budsjettsamarbeid med det rødgrønne byrådet i Oslo, men i år har de ikke fått til noen avtale.

Ikke brukt opp pengene

Forslaget ble stemt over under behandlingen av revidert budsjett for Oslo.

Byrådet har ikke brukt opp alle pengene som var satt av til markeringen, og 31 av millionene ble foreslått overført til 2020, ifølge Oslos reviderte budsjett.

«Det forventes at noen utgifter vil påløpe også i 2020. Dette gjelder bl. a. avsluttende dokumentasjon og rapporteringsarbeid, avsluttende kommunikasjonskampanjer etc. Det foreslås at inntil 25 mill. til prosjekter i byrådsavdelingene og inntil 6 mill. til avsluttende dokumentasjon, rapporteringsarbeid og avsluttende kommunikasjonskampanje gjøres særskilt overførbare til 2020», står det i budsjettforslaget til bystyremøtet.

Høyre: - Ganske enestående

Høyre har tidligere reagert på pengebruken, og blir ikke mindre irriterte nå.

- Høyre har ikke vært negative til at Oslo kommune skal markere at EU har kåret Oslo til Europeisk Miljøhovedstad i år. Det vi har reagert på er det meningsløst høye prisnivået, sier Øystein Sundelin, nestleder i Oslo Høyres bystyregruppe og nestleder i Finanskomiteen, til Nettavisen.

STEMTE FOR KUTT: Høyres Øystein Sundelin mener pengebruken på feiringen av Oslo som miljøhovedstad nå på stanse. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Han mener det «selvsagt er mulig å markere miljøhovedstadåret på en skikkelig måtte uten å svi av 118 millioner kroner».

- Nå bekrefter byrådet at vi hadde helt rett. Dette er en ganske enestående situasjon. Jeg kan på stående fot egentlig ikke komme på ett eneste godt eksempel på at politikere ikke har klart å bruke opp penger de har bevilget seg selv, men jeg har mange eksempler på det motsatte, sier Sundelin.

Frp: - Kjempeglad

Frps førstekandidat foran høsten lokalvalg, Aina Stenersen, jubler over vedtaket.

- Jeg er kjempeglad for at det ble flertall for å redusere den mye omtalte miljøfesten med 25 millioner kroner. Vi skulle helst sett at summen ble null selvsagt, men dette er uansett veldig bra. Nå har vi 25 millioner kroner til andre og mye bedre formål som skole, eldre og kollektivtrafikk, sier Stenersen til Nettavisen.

FORNØYD: Frps førstekandidat i kommunevalget i Oslo, Aina Stenersen, er glad for å få kuttet utgiftene til Oslos miljøfeiring. Foto: (NTB scanpix)

Rødt fikk også flertall i bystyret for et forslag om å redusere utgiftene til klimavennlige jobbreiser, der alle de borgerlige partiene stemte for forslaget.

- Dette viser hvor mye mer sunn fornuft vi kan få i bystyre om vi vinner valget. Her fikk vi redusert unødvendige satsinger innen klima- og miljø med totalt 45 millioner kroner med et pennestrøk. Byrådet er i ferd med å rakne helt. De blir heller ikke enige om budsjettet i selve valgkampåret. Det er totalt krise blant byrådet og rødt, sier hun, og legger til:

- Vi borgerlige har blitt enige om et alternativ budsjett, hvor det blant annet satses på skole, kollektivtrafikk og helse. Det er veldig flott at vi har blitt enige om dette, mens byrådslederen Raymond Johansen og hans byråd er i full krise med Rødt.