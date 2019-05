Rødts kamp mot utelivet på Løkka

Grünerløkka er kjent for et pulserende byliv, som i stor grad skapes av de som driver restauranter og utesteder her. Det prøver Rødt å sette en stopper for.

Av Geir Storli Jensen, leder for Miljøpartiet De Grønne Grünerløkka På Hasle har vi akkurat fått vårt første lokale utested, Lun. Det er et rolig sted, med en koselig uteservering, dempet musikk og store åpne vinduer som slipper lyset inn. Her kan vi som bor i området møtes og ta en pils i vårsola. Det er et etterlengtet tilbud i lokalmiljøet, som vi på Hasle allerede har rukket å bli glade i. Men hvis Rødt hadde fått viljen sin hadde dette hyggelige hjørnelokalet, og mange andre lokaler i bydelen, stått tomt. Full stans for nyetableringer Rødt ønsker nemlig å «redusere tilgangen på alkohol», og vil ha full stans i alle nyetableringer og utvidelser av restauranter og utesteder i bydel Grünerløkka. Lun er ikke en tilfeldig enkeltsak - på forrige møte i Helse- og sosialkomiteen foreslo Rødt å avvise fire søknader om skjenkebevilling. Les også Stenger hovedgata på Grünerløkka i over to år En grovtelling i protokollene fra bydelen viser at Rødt har foreslått å nekte skjenkebevilling til over 50 serveringssteder bare de siste par årene! Begrunnelsen er lik for alle: klippet og limt uten å vurdere om aktørene som søker er seriøse, om stedet det søkes om er velegnet - eller om saken egentlig bare handler om små justeringer av grensene for en uteservering: «Det er ønskelig å redusere tilgangen til alkohol, og det bør derfor ikke etableres flere skjenkesteder». Festet selv på sted de ikke ville gi skjenkebevilling Første mai i år feiret Rødt i Oslo arbeidernes dag på utestedet Ingensteds, like ved Akerselva. Partiet har tidligere fått kritikk for å legge mange av sine arrangementer til steder uten tariffavtale. Denne kvelden toppet de det hele med å også feste på en uteservering de kun et år tidligere ikke ønsket å gi skjenkebevilling. Ødeleggende for bylivet Både i Norge og i Oslo har vi en restriktiv alkoholpolitikk. Vi lykkes i stor grad med å redusere de negative skadevirkningene av alkohol, men på en balansert, forutsigbar og noenlunde rettferdig måte for de næringsdrivende. Rødt sin kamp mot hver enkelt skjenkebevilling bidrar ikke til dette, men kun til usikkerhet og problemer for initiativtagerne og igangsetterne på Grünerløkka. Det er disse menneskene som gjør bydelen til det levende og pulserende stedet som vi liker så godt. Grünerløkka har de siste tiårene utviklet seg til å bli en yrende bydel med mange spennende butikker, restauranter, barer og puber. Hva ville bylivet vært uten uteserveringene? Hvor skulle vi sentrums-boere uten hage da få spist ute i sola? Les også Her er den nye t-baneplanen for Oslo Hvis Rødt hadde fått mer makt om skjenkepolitikken i bydelen ville usikkerheten og uforutsigbarheten først og fremst favorisert en type aktører: de store profittmaksimerende restaurantkjedene. Små nisjeresturanter, nye konsepter og gründere ville ikke tålt den økte risikoen det er å starte opp et sted uten å kunne vite om man ville kunne få skjenkebevilling eller ikke. Vi i Miljøpartiet De Grønne på Grünerløkka vil støtte opp om og styrke bevertnings- og serveringsbransjen. En restriktiv, men forutsigbar og rettferdig skjenkepolitikk, er både viktig og riktig for bydelen vår. Det er bra for bylivet, for matkulturen, for turismen og for næringslivet. Dessuten er det til og med bra for miljøet om mange spiser ute - dersom det gjør at vi bruker mer av pengene våre på tjenester og mindre på materielt forbruk. Steder på Grünerløkka Rødt har stemt mot ny eller utvidet skjenkebevilling de siste årene:

Kulturhuset Hausmania

Nedre Foss gård

Way Down South

Vega scene

Ingensteds

Øyafestivalen

Habanero

Territoriet

Rebell

Tijuana bar

Oslovelo

Smelteverket Vulkan

Tommi`s Burger Joint

Lille Tøyen Kolonial

Via Italiana, Mathallen

Heimatt

Ben Reddik

Vulkanfisk

Løyrin (Løren spiseri)

Andorinha, Mathallen

Hrimnir Ramen

Mangiamo ristorante & bar

Mathalltorget

Bar Bon Lio

Bistro Budapest, Mathallen

Lun

Storgata platebar

Hot Shop resturant

Dæl resturant

Oslo House of Innovation

Pipa

HaMiMo

Sea Sushi Bar

Golemi

Spetakkel bar- og kokebokhandel

Healthy Day

Fresko

Mekan

Eik & Tid

Yoshi Sushi

Monsun Noodlebar

House of Nerds

Drivhuset Deli

Txotx

Misfornøyelsesbar

Umami sushi

Pokalen

Baker Hansen Løren

Thorvalds

Tannløs

Vulkanari Sushi