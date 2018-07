Reager på alkoholstunt på Guns N' Roses-konsert

– Kjendiser burde ikke reklamere for et produkt som fører til tusenvis av ødelagte liv hvert år, sier rusorganisasjon.

Da Guns N' Roses skulle erobre Valle Hovin i Oslo torsdag kveld, hadde de med seg en scenedekorasjon med et stort bilde av Jägermeister-logoen.

Det får en avholdsorganisasjon til å reagere.

– Dette burde de ikke ha gjort. Kjendiser har stor påvirkningskraft og bør gå foran som gode rollemodeller, ikke reklamere for et produkt som fører til tusenvis av ødelagte liv hvert år, sier generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT til Nettavisen.

Generalsekretæren trekker og frem at kjendiser har en svært høy markedsføringsverdi, og mener det er problematisk at bandet velger å knytte navnet sitt opp imot markedsføring av alkohol.

– Det bidrar ikke bare til å øke salget av alkoholen de selv knytter navnet sitt til. De bidrar også til normalisering, ufarliggjøring og til å øke statusen til alkoholbruk generelt. Vi vet fra forskning at reklame og markedsføring av alkohol påvirker de unge mest, og at disse også er mest utsatte både for skader og for påvirkning av alkoholbruk, fortsetter Hanne Cecilie Widnes i IOGT.

IKKE HELDIG: Hanne Cecilie Widnes i IOGT synes Guns N' Roses med fordel kunne droppet bilpanseret med Jägermeister-reklamen på scenen.

Bandet har brukt scenedekorasjonen også på andre konserter under «Not In This Lifetime»-turneen i Europa.

– Bilpanser fra en Porsche

Tyske Jägermeister opplyser de har ingen avtale med Guns N' Roses.

– Vi har ikke en sponsoravtale med bandet, sier pressesjef Andreas Lehmann i tyske Jägermeister til Nettavisen.

– Hvordan fikk de tak i deres logo?

– De har tatt et bilpanser fra en Porsche. Hvor de har fått panseret fra må du ta opp med managementet til Guns 'N Roses, sier Lehmann.

AVVISER SAMARBEID: Pressesjef Andreas Lehmann i tyske Jägermeister.

Lehmann forteller at Jägermeister først ble oppmerksom på logoen da bandet spilte i Berlin 3. juli. Det er den eneste informasjonen de har, forteller han.

– Hvor har de fått panseret fra?

– Det vet jeg ikke. Det et mulig bandet har tatt det fra en bil som har blitt brukt under et Jägermeister-race som var svært populært på 1970-tallet, men de har ikke tatt det fra vår bil. Det er mest sannsynlig en etterligning, sier pressesjefen.

– Så dere har ingen avtale med bandet?

– Nei, sier han.

Nektet å opptre



Nettavisen har vært i kontakt med konsertarrangøren Live Nation. De ønsker ikke å kommentere saken.

Helsedirektoratet opplyser de ikke kan kommentere enkeltsaker, men viser til at det er et generelt forbud mot markedsføring av alkohol i Norge.

For fansen er det kanskje ikke overraskelse at det amerikanske bandet har god appetitt på den tyske snapsen. I 2006 skal bandet nemlig ha nektet å opptre som følge av at de ikke fikk lov til å drikke Jägermeister på scenen.



Bandet, som slo gjennom med debutalbumet «Appetite for Destruction» i 1987, droppet Norge i fjor, men torsdag fikk fansen altså se dem live, med tre av originalbesetningen på scene: Axl Rose, Duff McKagan og Slash.

Guns N' Roses spilte for 40.000 på Valle Hovin.



BILPANSER: Her er det originale bilpanseret som Jägermeister tror bandet har kopiert.

