Arbeidslivsekspert Elin Ørjasæter mener arbeidsmiljøloven må endres etter 100.000 brudd i Oslo.

I forrige uke avslørte NRK at det har vært 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i etatene miljø- og samferdselsbyråden i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), har ansvaret for.

I tillegg ble det kjent at Sykehjemsetaten har registrert over 65.000 brudd på arbeidsmiljøloven siden 2013, og at det totalt nå er dokumentert 100.000 brudd på loven i Oslo kommune. Enorme og forvirrende tall for de fleste.

- De tallrike bruddene er bare ett nummer i rekka for slike «avsløringer» om brudd på arbeidsmiljøloven i offentlig sektor, konstaterer dosent i arbeidsliv og HR ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter, overfor Nettavisen.

Bergs byrådsavdeling har engasjert revisjonsselskapet PwC til å undersøke alle lovbruddene, og deres rapport vil bli offentliggjort innen kort tid.

Nettavisen følger saken. Tips våre journalister her!

Les også Nå må ansatte i Oslo kommune si fra om lovbrudd

- Slipper unna

Det er bare to og et halvt år siden søppelkrisen i Oslo skapte storm rundt Berg, da det ble avdekket 2000 brudd på arbeidsmiljøloven i det private søppelselskapet Veireno.

- Sjefen for Veireno fikk ni måneders ubetinget fengsel for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Den gangen Veireno ble avslørt ble denne sjefen (Jonny Enger, red anm.) fordømt av Berg i voldsomme ordelag, påpeker Ørjasæter.

Hun stiller derfor spørsmål ved forskjellen nå, når det offentlige selv bryter loven.

- Offentlig sektor slipper unna, mens private aktører blir hengt levende og stekt etterpå. Det er alt for vanskelig å få hengt bjella på katten, altså å ansvarliggjøre ledere i offentlig sektor, mener arbeidslivseksperten.

BRUDD: Denne trioen markerte i 2017 overgangen til Veireno som søppelinnhenter i Oslo. Fra venstre direktør Pål Sommernes i Renovasjonsetaten (nå avsatt), tidligere Veireno-direktør Jonny Enger og byråd Lan Marie Berg, som senere karakteriserte bruddene i arbeidsmiljøloven i Veireno som alvorlige. Foto: Renovasjonsetaten (Oslo kommune)

Follo tingrett kom til at Enger var ansvarlig for systematiske, bevisste, grove og gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven da selskapet hadde ansvar for renovasjon i Oslo kommune og i ti Vestfold-kommuner.

- Gir ikke mening

Ørjasæter mener de mange lovbruddene også viser at arbeidsmiljøloven bør endres.

- Loven er ikke hensiktsmessig for regulering av døgnkontinuerlig arbeid. Kapittel 10 i arbeidsmiljøloven om arbeidstid, er laget for en annen tid, da langt flere jobbet åtte til fire enn det de gjør i dag, sier Ørjasæter.

To tredjedeler av alle bruddene i Sykehjemsetaten skyldes nemlig ulovlig søndagsarbeid for ekstravakter. Altså at det arbeides flere søndager på rad.

- Velferdsstaten har vokst, det samme har turnusarbeider i omsorg og helse, og også i tekniske tjenester. For eksempel vil det ofte være brudd på loven å jobbe to søndager på rad. For en student som bare jobber i helgene gir jo ikke det mening, mener hun.

Les også Arbeidstilsynet bør anmelde tusenvis av lovbrudd som er avslørt i Oslo kommune

- Folk blir forvirret

Arbeidslivseksperten sier samtidig at flere av lovbruddene er alvorlige.

- Mange av bruddene er av en slik karakter at de bør være ulovlige. I de mange tusen bruddene er det altså både slik at loven er gammeldags, men også slik at arbeidsgiver burde løst sakene bedre. Da er det ikke rart folk flest blir forvirret, sier hun.

Ørjasæter viser også til at LO ønsker at arbeidstid heller skal være gjenstand for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

- Det er et forståelig standpunkt, men vi ser jo at det ikke fungerer, sier hun.

Les også Høyre utelukker ikke mistillit mot MDG-Berg

Forsker: - Høres verre ut

Forsker Kristine Nergaard ved forskningsstiftelsen FAFO, er imidlertid ikke overrasket over alle bruddene i Oslo kommune.

- Det er ganske vanlig at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven brytes, sier Nergaard til Nettavisen, som sammen med kolleger utarbeidet en rapport om dette i 2014. Her så de blant annet på arbeidstidsbestemmelsene i sykehusene.

Les også 65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven

Også hun tror bruddene på arbeidsmiljøloven varierer i alvorlighetsgrad.

- Dette kan være alt fra alvorlige brudd til at noen har gått litt over på en vakt, og dermed brutt noen hviletidsbestemmelser, sier hun, og samtidig understreker:

- Det høres nok verre ut enn det er, siden dette er mange vakter og over lang tid, men man skal selvsagt ha kontroll på det og målet er å ha det så lavt som mulig.

IKKE OVERRASKET: Forsker Kristine Nergaard ved forskningsstiftelsen FAFO, er imidlertid ikke overrasket over alle bruddene i Oslo kommune. - Det er ganske vanlig, sier Nergaard. Foto: Fafo

- Flere brudd på én vakt

Nergaard forteller at det skal lite til før det blir registrert et brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og at det kan bli flere brudd bare på én enkelt vakt.

- Det er ganske kompliserte bestemmelser, og det er også grunnen til at du får en god del brudd. Det er mulig å både bryte det litt, og bryte det mye, sier forskeren.

Hun viser til at dersom man har en lang ekstravakt på en søndag, kan man bryte både bestemmelsene om daglig hvile, bestemmelsene om ukentlig hvile og bestemmelsene om at du ikke skal jobbe to søndager på rad.

- Det kan være at du bytter en søndagsvakt med en kollega, men så jobbet du forrige helg også. Da kan du fort generere tre, fire brudd på én vakt, sier hun.

- Vil alltid være brudd

I 2014 undersøkte Fafo tre av fire statlige helseforetak, og fant ut at det der var tre brudd per 100 vakter. Totalt fant de svært mange brudd, totalt 450.000 i løpet av ett år.

- Med utgangspunkt i helseforetakene var det ganske vanlig med slike brudd. Vi fant i gjennomsnitt brudd i 2,2 prosent av alle vakter, sier Nergaard.

- Men det høres veldig mye ut?

- Hvis du prøver å tenke hvor mange personer som har vært på vakt i løpet av et år, så får du et mer realistisk bilde av det. I tillegg til at det kan være flere brudd på én vakt, sier hun, og opplyser at den mest vanlige formen for brudd dreide seg om at medarbeidere hadde jobbet noen timer ekstra enten før eller etter oppsatt vakt.

Hun påpeker at det også kan være feil i rapporteringen, og viser til at det i en del tilfeller i helseforetakene var inngått avtale med tillitsvalgt om avvikende arbeidstid. Dermed var arbeidstiden likevel innenfor lovens grenser.

- Det kommer nok alltid til å være slike brudd i helsevesenet, og sikkert også i mange andre etater. Er det noen som er syke, så må du få noen på vakt uansett, for du kan ikke la syke og eldre ligge alene, sier Nergaard, og legger til:

- Det som vil være en skikkelig bekymring i Oslo kommune, er hvis man finner brudd der arbeidstakere går veldig lenge uten hvile eller at arbeidstidsbestemmelsene brytes for samme arbeidstaker gjentatte ganger.

Berg: - Beskjed om å rydde opp

Også Arbeidstilsynet har gått inn i Oslo-saken og krever å få vite hvor mange lovbrudd byråd Lan Marie Berg var kjent med, og hvordan hun er blitt informert av etaten.

Berg selv har sagt at det er alvorlig når lover og regler ikke følges.

- Når vi fikk varsler og informasjon fra etaten om brudd på arbeidstidsbestemmelser og anskaffelsesregelverket, satte jeg i gang en ekstern undersøkelse av etaten. Parallelt ga jeg ny etatsdirektør tydelig beskjed om å rydde opp, sa Berg til NTB i begynnelsen av oktober.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa tirsdag til Nettavisen at han ser alvorlig på bruddene, og at han har bedt internrevisjonen igangsette en gjennomgang av bruddene.

- Det er ingen tvil om at det er alvorlig. Det er forskjellige typer brudd, og jeg ønsker å få en oversikt over hva dette er for noe - og så skal vi treffe tiltak i hele Oslo kommune etter det, sa Johansen, og la til at han har full tillit til sine byråder.