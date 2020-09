Reagerer kraftig på forslag om å fjerne benk i Botanisk hage: - Ytterliggående sprøyt

Topp-politikere i Høyre og Frp reagerer kraftig på ønsket om å få en benk, som motstanderne mener kan forbindes med rasisme, fjernet.

- Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Ingen fra historien vil være rene og ranke nok hvis dette fortsetter. Til slutt har vi visket ut alle sammen, og det virker som om nettopp dette er blitt et radikalt prosjekt, skriver stortingsrepresentant i Høyre, Stefan Heggelund til Nettavisen.

Han reagerer kraftig på at flere bydelsutvalget i Gamle Oslo vil få fjernet en benk som står i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.

Benken er tilegnet Carl von Linné, og bakgrunnen for et forslag fra Gamle Oslo SV og Gamle Oslo Rødt om å få fjernet benken er, ifølge avisen Khrono, at han forbindes med oppstarten til biologisk rasisme.

ØNSKES BORT: Benken som nå ønskes fjernet av bydelsutvalget i Gamle Oslo, står i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Foto: Hanna Reppen Kvikstad (Nettavisen)

- Ytterliggående sprøyt

Heggelund mener debatten har lite for seg.

- Man importerer her en veldig lite vellykket debattform fra USA, og det bidrar ikke til noe godt. Det er selvfølgelig bare ytterliggående sprøyt at denne benken skaper en utrygg atmosfære i Botanisk hage.

REAGERER: Stortingsrepresentant i Høye, Stefan Heggelund mener det er helt feil å fjerne benken fra Botanisk hage. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Han får også støtte fra Oslo Frp-leder, Geir Ugland Jacobsen, som kaller det «usedvanlig dumt» å fjerne minnesmerker.

- Jeg har litt problemer med å ta denne nyrevisjonismen seriøst. Vi som kan litt verdenshistorie, gjenkjenner denne type initiativ fra regimer vi ikke vil sammenligne oss med, skriver han til Nettavisen.

- Ytre venstres demonisering av alt og alle som de mener ikke passer inn i dagens PK-samfunn og deres selvkonstruerte verdensbilde, gir de mest bisarre utslag, skriver Geir Ugland Jacobsen, leder i Oslo Frp til Nettavisen.

Geir Ugland Jacobsen, leder i Oslo Frp, reagerer kraftig på forslaget om å fjerne benken. Foto: Geir Furuseth

Legitimering av slavehandel

Carl von Linné var en svensk lege, zoolog og botaniker, som er mest kjent for å ha arbeidet med systematikk i biologien, og for å ha innført systemet med latinske navn på arter, ifølge SNL.

DEDIKERT: Benken er dedikert til Carl von Linné, som er kjent som den moderne systematikkens far. Han forbindes også med moderne rasisme. Foto: Hanna Reppen Kvikstad (Mediehuset Nettavisen)

I forslaget heter det imidlertid at han «omtales som far til den moderne rasismen».

–⁠ Metoden hans for systematisering av planter overførte han også på mennesker, som skapte et hierarki med hvite øverst og svarte nederst. Konsekvensene har for eksempel vært legitimering av slavehandel og kolonialisering, sier SV-politiker Hasti Hamidi til Universitas.

Det var Universitas som først skrev om forslaget fra SV og Rødt i Gamle Oslo. Forslaget ble vedtatt torsdag. Et mindretall bestående av noen av representanter fra Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet stemte mot forslaget.

Det sendes nå en oppfordring til Naturhistorisk museum om å fjerne benken, som er plassert like i nærheten av Systematisk hage i Botanisk hage.

