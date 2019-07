Reagerer på at nordmenn ikke vasker seg godt nok

Badeanlegg mener nordmenn er for dårlige til å dusje nakne før de går i bassenget.

Dette er et problem i bransjen, ifølge administrerende direktør i Aquarama Bad i Kristiansand. Det skriver NRK.

Når du dusjer med badetøy eller klær på, fører det til at det blir flere bakterier i badevannet. Når disse blandes med klor, som skal rense vannet, kan det by på problemer.

– Det blir økte mengder med restprodukter, noe som kan føre til svie i øynene og en ubehagelig klorlukt, sier direktør ved Pirbadet i Trondheim Annikken Sandberg til NRK.

Sender ut gjester

Selv om det kan være lett å snike seg unna nakendusjing før du bader i basseng, er det ikke hyggelig verken for deg eller andre gjester at det blir mer bakterier i vannet.

Enkelte badeanlegg følger også godt med. På badeanlegget Vannkanten i Bergen sender de faktisk gjester ut fra bassengområdet om de kommer relativt tørre ut fra garderoben, skriver NRK.

Da må de gå tilbake å dusje seg ordentlig før de får komme inn igjen.

Bygger båser

Grunnen til at ikke alle nordmenn nordmenn dusjer nakne før de skal i badeanlegg, kan for eksempel skyldes at de synes det er ekkelt å vise seg frem for fremmede.

Derfor har svømme- og stupeanlegget AdO Arena i Bergen tatt grep, og bygger båser slik at du kan dusje i fred.

Uhygienisk

I 2015 publiserte Nettavisen en sak om nettopp det med å dusje før du går i badeanlegg. Da forklarrte Erling Rønnekleiv ved Gullbringbadet i Bø i Telemark hva som skjer når folk dusjer påkledd eller unngår å dusje.

Det fører nemlig til at hudfett og hår kleber seg til rensefiltrene som hindrer optimal rensing av vannet.

– Vi tar vannprøver to ganger om dagen for å ha riktig vannkvalitet, og det merkes når folk har slurvet med dusjingen, sa han den gangen.