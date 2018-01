Reagerer på kamelsafari arrangert av Ving: - Dette er dyr som lider i fangenskap

Blogger Andrea Badendyck skal ha nektet å sette seg på kamelryggen da hun så hvordan kamelene hadde det.

- Det tok ikke mer enn tretti sekunder fra vi ankom kamelparken, til vi skjønte at dette ikke var greit. Det var så åpenbart. Det så ut som en slaveleir, der disse kamelene er slaver som lider for andres underholdning.

Slik beskriver Andrea Badendyck opplevelsen hun hadde i kamelparken Camel Park Maspaloma på Gran Canaria, som var arrangert av reisebyrået Ving. Badendyck omtaler besøket i et blogginnlegg, hvor hun skriver at hun var glad og forventningsfull før besøket til kamelparken.

Men synet som møtte dem i parken, var noe helt annet enn Badendyck hadde forestilt seg.

«Et hjerteskjærende syn som slo pusten ut av meg. Titalls kameler skvist sammen på et skittent bittelite område med sand, munnbind av jern, tau rundt halsen og de var veldig ustelte. De som jobbet der så ut til å gi langt faen i kamelene, og det var ingen tvil om kamelene var redde for dem. Det var rett og slett helt for jævlig, og jeg ble så fortvilet.»

- Dyr som lider



Badendyck beskriver kameler som var bundet fast, som hadde munnbind, som skalv på bena og som hadde pels full av tovede klumper. Mens hun og vennene skal ha tatt avstand fra dette og nektet å ri på kamelene, var det mange andre som «smilte, lo og koste seg», skriver Badendyck, som er blant Norges største bloggere.

«Dette er dyr som lider i fangenskap, og jeg hater hvordan noen mennesker misbruker makten vi dessverre har over de andre fantastiske skapningene på jordkloden vår. Nesten like mye hater jeg de dumme turistene som ikke klarer å se hva de faktisk støtter. Få opp øynene- det her er ikke greit,» skriver Badendyck.

- Jeg skjønner ikke at flere ikke reagerte. Det var så sjokkerende. Jeg forstår ikke at de andre ikke kjente på hvor feil dette var, når jeg og vennene mine gråt av synet som møtte oss, sier Badendyck til Nettavisen.

Skal kontrolleres



Pressesjef i Ving, Siri Røhr-Staff, sier til Nettavisen at de tar Badendycks opplevelse på alvor.

- Alle våre utflukter skal kontrolleres, det er en del av rutinene. Denne kamelparken skulle gjennom en kontroll i februar, så den var altså i lupen, sier Røhr-Staff.

Nå som Badendyck har satt fokus på tilstanden i kamelparken, vil kontrollen mest sannsynlig bli fremskyndet, sier Røhr-Staff.

- Sannsynligvis vil vi gjennomføre kontrollen tidligere enn planlagt. Vi har tatt kontakt med vårt personale på Gran Canaria og Thomas Cook Group, som har ansvaret for disse kontrollene.

Ikke mottatt klager tidligere



Røhr-Staff synes det er vanskelig å kommentere tilstanden i kamelparken uten å ha vært der selv, men gjentar at de tar Badendycks opplevelse på alvor.

- Det er jo hennes opplevelse som blir beskrevet, selv har jeg ikke vært der. Men vi er enig i at dette ikke ser bra ut, selv om det er vanskelig å konkludere med noe kun ut fra bilder.

- Har dere mange utflukter til denne kamelparken?

- Det har jeg ikke tall på på stående fot, men det er en relativt vanlig utflukt på Gran Canaria, hvor hovedinnholdet i utflukten er å oppleve naturen rundt fra kamelryggen.

- Har dere fått klager på denne kamelparken tidligere?

- Nei, det har vi ikke.

