Reagerer på politiets håndtering: - Må man være skutt før det er alvorlig nok?

Personen oppsøkte politiet, fortalte om tung kriminalitet og fikk trusler på telefonen mens hen var der. Likevel fikk hen ikke hjelp.

- Hvis drapstrusler, utpressing, informasjon om et organisert kriminelt miljø og narkotika ikke er alvorlig nok for Oslo-politiet, lurer jeg på hva som egentlig er alvorlig nok? Må man være skutt før det er alvorlig nok? spør Ap-politiker Sarah Gaulin, etter en hendelse på Grønland politistasjon søndag kveld.

Gaulin er en engasjert bydelspolitiker i Oslo Øst som har hjulpet flere mennesker som har problemer med kriminelle miljøer i denne delen av Oslo. Denne gangen fulgte hun en person til politiet, som etter flere år ønsket å bryte ut.

- Mens vi var der begynte det bli ubehagelig for vedkommende. Det kom noen kontrollspørsmål og trusler om at hvis vedkommende ikke svarte på anrop vil noen bli sendt ut for å finne vedkommende. Dette så politiet og fikk vite på stedet. Men likevel var det ikke mulig å prioritere dette, skriver hun på sin blogg etter hendelsen søndag.

Dette fikk stortingsrepresentant og nå Sp-politiker Jan Bøhler til å reagere. I en blogg i Nettavisen skriver Bøhler tirsdag: - Det er en grunnleggende oppgave for politiet å hjelpe personer som er utsatt for akutte alvorlige trusler. De må ha en beredskap som gjør politiet i stand til å håndtere slike situasjoner.

Slik svarer Oslo politidistrikt

Nettavisen var tirsdag i kontakt med Oslo politidistrikt for å høre hvorfor de ikke prioriterte saken søndag. Distriktet svarer skriftlig gjennom kommunikasjonsavdelingen:

- Saken ble håndtert etter en politifaglig vurdering. Det vil alltid bli gjort en vurdering ut i fra reell alvorlighetsgrad og behovet for umiddelbare tiltak. Tjenestepersonen som håndterte denne konkrete hendelsen, vurderte at det ikke var fare for liv og helse som krevde umiddelbar politiinnsats. Fornærmede i saken fremsto som rolig, og opplyste at ( ... ) skulle reise ut av Oslo ( ... ) samme kveld. NN (personen, Nettavisen ønsker ikke å oppgi kjønn red.anm.) ville ikke oppholde seg i Oslo.

- Fornærmede ble veiledet av politibetjenten om hvordan anmeldelsen skulle fylles ut. NN valgte å ta med seg anmeldelsen slik at den kunne leveres i politidistriktet NN skulle reise til ved ankomst dit.

- Hen var veldig fortvilet

- At vedkommende var rolig nok, var kun fordi jeg var med og ønsket at alt skulle legges fram på ryddig måte, sier Gaulin. Personen ønsket å fortelle alt om sitt forhold til kriminelle personer gjennom flere år.

Årsaken skal være at hen ikke lenger klarte å leve med trusler og utpressing, og at politiet derfor var eneste utvei.

Bildet tatt på politihuset da de skulle levere anmeldelse. De forsøkte å skrive, men personen som anmeldte, klarte fysisk ikke å skrive anmeldelsen fordi hen skalv på hendene etter å ha mottatt trusler, forteller Gaulin. Foto: (privat)

- Jeg har vært borte i mye, men dette var virkelig en sak som gjorde meg uvel og fortvilet, sier Gaulin. Personen fortalte politiet om en brutal, nærmest slavetilværelse for kriminelle i Oslo, med blant annet millionkrav og skyhøye ukentlige avbetalinger.

Blir avhørt

Gaulin forteller at personen ble svært stresset av meldingene som kom inn på telefonen, at hen begynte å holde seg over hodet når hen forsto at politiet ikke kunne hjelpe, og at hen skalv på hendene slik at hen ikke klarte å skrive anmeldelsen.

- På slutten holdt vedkommende seg over hodet og innså at hvis politiet ikke kunne hjelpe, så måtte vedkommende bort fra Oslo så fort så mulig, sier Gaulin.

I følge Gaulin har personen nå reist til et annet sted i landet. Der skal hen tirsdag ha sittet i lange avhør med politiet, og personen skal også ha fått egen advokat.

Det er sendt inn klage til Oslo politidistrikt på måten personen og saken ble håndtert ved Grønland politistasjon.