Reagerer på Stenersens utspill: - Kunnskapsløst

Advokat Mette Yvonne Larsen reagerer sterkt på FrP-politiker Aina Stenersens utspill om at hun vil innføre «fengsel» for voldelige mindreårige.

Onsdag uttalte Aina Stenersen i Oslo Frp at hun mener spesielle institusjoner uten bevegelsesfrihet er et av tiltakene som må til for å få ned volden blant mindreårige.

Uttalelsen kom som følge av hendelse forrige uke der en 18 år gammel mann ble knivstukket av en 14 år gammel gutt.

- Det er svært frustrerende for politiet og samfunnet at ikke vi kan få gjort noe med disse guttene, som er så kriminelle i sin adferd. Som skremmer og truer andre - både voksne og andre ungdommer, uttalte leder for forebyggende avdeling i Oslo sentrum, Geir Tvedt til NRK Dagsnytt onsdag.

- Triste utsagn fra en politiker

Stenersen har fulgt saken, og mener den er svært alvorlig.

- Han har fått lov til å gå fritt rundt, og med tanke på alle ofrene for hans grove kriminalitet er dette svært alvorlig, har Stenersen tidligere uttalt til Nettavisen.

Advokat Mette Yvonne Larsen har jobbet med barn i straffesystemet i mange år, og hun reagerer sterkt på uttalelsene til Stenersen.

- Hvorfor reagerer du så sterkt på uttalelsene til Stenersen?

- Fordi det er historieløst, kunnskapsløst og veldig triste utsagn fra en politiker. Vi har ratifisert FNs barnekonvensjon som anviser helt andre løsninger, sier Larsen til Nettavisen.

På spørsmål på hva hun mener er alternativet i tilfeller der ungdommer er for voldelig til å bli tatt om av barnevernet svarer Larsen at det er barnevernet eller foreldrene som skal ta hånd om disse barna.

- Det er intet forskningsmessig belegg for at innelåsning hindrer vold eller forebygger vold, sier Larsen.

Mener vi trenger både harde og myke tiltak

Stenersen poengterer overfor Nettavisen at det allerede åpnes for slike barnevernsinstitusjoner i Granavolden-plattformen.

- Her tror jeg rett og slett ikke advokat Mette Yvonne Larsen er oppdatert på regjeringens politikk. Det er allerede nedfelt i Granavolden - plattformen at det skal vurderes å åpnes for spesielle barneverns- institusjoner, uten bevegelsesfrihet for unge som begår alvorlig kriminalitet, så dette er den nåværende regjeringen, bestående av Høyre, FrP, KrF og Venstre, sin regjeringspolitikk, sier Stenersen.

Hun mener barnevernet mangler verktøy for å hindre dannelsen av ungdomsgjenger, og at mange stikker fra institusjoner når de har mulighet. Fungerende barnevernsleder i bydel Østensjø, Agnete Weberg Gundersen er har sagt til NRK at det er vanskelig å finne tiltak til denne gruppen ungdom. For å hjelpe både denne gruppen ungdom og beskytte ofrene trengs både harde og myke tiltak, mener Stenersen.

- Må bli tatt ut av sin daglige situasjon

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har tidligere opplyst til Nettavisen at de er i gang med å utvikle et nytt tilbud til barn med store utfordringer.

- Vi skal ha brobyggerteam som skal bygge tillit til disse barna, som har svært få grunner til å stole på voksne. Da må vi legge oss i selen for å overbevise dem om at vi virkelig vil hjelpe, uttalte Thorkildsen.

Dette mener Larsen er en god idé. Hun tilføyer at om man tar utgangspunkt i Thorkildsens modell, får ungdommene kjenne på konsekvensene ved at de blir tatt ut av sin daglige situasjon, og må ta imot behandling.