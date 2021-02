Reagerer på SV-politiker i nazi-uniform: - Jeg synes det er drøyt

Høyre-politiker mener det lite takt og tone over Facebook-bildet til sin politiske motstander. Men får tydelig svar tilbake.

En halvtime nord for Oslo ligger Nittedal, og der blir nå et Facebook-bilde gjenstand for debatt etter en omstridt nedleggelse av en barnehage i kommunen.

SV-politiker Markus Tønseth er nemlig avbildet ikledd en naziuniform på sitt profilbilde på Facebook, og det får Høyre lokalt til å reagere.

- Det er mulig det er ment å være ganske morsomt, men jeg synes det er drøyt, sier Høyre-politiker og styremedlem i Nittedal Høyre, Jørn Standal, til Nettavisen.

I tillegg til å være lokalpolitiker, er imidlertid Tønseth også profesjonell skuespiller. Les hans forklaring på Facebook-bildet lenger ned i saken.

Les også: Norsk politikk onsdag: Raymond Johansen med dieselbil-melding til Sp-leder Vedum

- Dårlig dømmekraft

På bildet ser man en hoppende og munter Tønseth med den tyske uniformen på, og på et tidligere profilbilde med samme motiv, er det også skrevet: «Stem på meg 9. september». Bildene har ligget ute siden lokalvalgkampen i 2019.

- Han er avbildet i full nazi-uniform, og han sitter i kommunestyret. Det er også et faktum at i forrige uke så la de ned en barnehage med 90 prosent fremmedspråklige, hvor hver tredje barn er flyktning. Den kombinasjonen der synes jeg ikke ser helt bra ut, sier Standal oppgitt.

Han mener bildet ikke er i samsvar med hvordan en politiker bør opptre.

- Når du blir politiker så blir du offentlig profilert, og det følger et visst ansvar med det. Jeg synes dette vitner om litt dårlig dømmekraft, sier han, og legger til:

- Når du lar deg avbilde i full nazi-uniform når du er politiker, og i hvert fall når du legger ned en barnehage med flyktninger, da må du ha litt mer takt og tone.

Les også: Norge deler ut milliarder i EU-bistand: – Må skru av pengekrana

- I kleineste laget

Standal forteller at han oppdaget bildet ved en tilfeldighet.

- Det var en debatt knyttet til nedleggelsen av barnehagen. Og så var han veldig hard og frampå, så jeg gikk inn på Facebook-profilen hans, og da så jeg bildet, sier han.

- Hva om dette er et forsøk på humor?

- Det finnes jo både god og dårlig humor, men i dette tilfellet her synes jeg humoren blir i kleineste laget. Når du er politiker må du tenke deg om et par ganger, og da kommer du i situasjoner hvor du får avgjørende myndighet i mange saker. Da må du opptre med litt forstand og litt kløkt, sier Standal.

- Antyder du at han er nazist?

- Nei, men bildet synes jeg vekker assosiasjoner som er uforenlige med den rollen han har. Det er det jeg synes er spesielt.

Tønseth: - Gikk to runder



Men SV-politiker Markus Tønseth slår kraftig tilbake mot kritikken.

- Jeg må innrømme at jeg gikk to runder med meg selv i tenkeboksen da jeg valgte det bildet. Jeg valgte det fordi jeg synes det er et bra bilde, og et morsomt bilde, sier Tønseth til Nettavisen.

Tønseth jobber som profesjonell skuespiller, i tillegg til å være lokalpolitiker i Nittedal. Blant annet har han spilt i de populære filmene og tv-serien om «Karsten og Petra», og i dramaserien 22. juli på NRK.

- Mange i Nittedal vet hvem jeg er, og at jeg er skuespiller og vil ta komedien i det. Mens andre vil kanskje ikke ta den humoren. Derfor tenker jeg at her balanserer man på en knivsegg, men det trives jeg egentlig med å gjøre, sier han.

- Rampete fremstilling

Han forteller at uniformen han har på seg, er en ekte nazi-uniform fra 2. verdenskrig, som han har brukt i en av sine roller.

- Sånn sett må jeg takke Jørn Standal for at han skaffer gratis reklame for Toråsspelet på Tjøme. Vi spilte det sommeren 2019, sommeren før valget, så bildet ble tatt på vårparten. Da hadde vi lånt uniformen, men den ble senere kjøpt av forestillingen, sier Tønseth, og legger til:

- Så det er rett og slett et karakterbilde.

Han mener bildet har en spennende kontrast mellom nazi-uniformen og det sprelske hoppet og gleden han viser. Og bildet vil han ikke slette, for til sommeren skal spelet spilles igjen.

- Det blir en litt rampete fremstilling av noe som man forbinder med gru, sier Tønseth.

- Men skjønner du at noen kan reagere på bildet?

- Ja, det gjør jeg. Derfor gikk jeg to runder med meg selv, siden dette er på kanten. Hadde jeg stilt til stortingsvalg så hadde jeg nok ikke gjort det samme, sier han.

Les også: Han ville vrake Siv Jensen, men ble ekskludert: - Det er litt spesielt

- Jeg synes det er trist

Tønseth sier han er enig i at man som politiker har et visst ansvar.

- Men det ansvaret må også Standal være seg bevisst, hvis han ønsker å legge debatten på det nivået der. Jeg synes det er trist at han skal henfalle på den typen retorikk og lyskespark. For meg tyder det på at han ikke har tillit til sin egen argumentasjon og politikk, så han føler seg tvunget til å bli usaklig, sier han.

SV-politikeren synes det også er utrolig at reaksjonen kommer først nå, to år etter at bildet ble lagt ut.

- Hvorfor reagerte han ikke for halvannet år siden ved valget? At folk skal bli krenket av det, og lage en sak av det, det synes jeg er fjollete, sier han, og ler.

Tønseth påpeker også at han bare er vara til kommunestyret i Nittedal, og ikke var med på selve vedtaket om å legge ned barnehagen.

- Likevel gir han meg det personlige ansvaret for at jeg har sviktet innvandrerbarn, med en brunbeisretorikk som er vanskelig å ta seriøst, sier han.

Han sier han imidlertid støtter nedleggelsen av barnehagen, som SV stemte for.

Les også: Nittedal-ordfører tiltalt for grov korrupsjon

- Oppfattes lett som usmakelig

Førsteamanuensis Frode Færøy ved Norges Hjemmefrontmuseum, sier det er mange i Norge som fortsatt får negative assosiasjoner til en nazi-uniform.

- Det er ikke alle som synes det er greit å kle seg ut på et karneval eller en maskerade i en slik uniform. Å kle seg ut i anorakk og nikkers å være en Milorg-mann eller en av gutta på skauen, blir nok oppfattet som mye mer greit, sier Færøy til Nettavisen.

Gutta på skauen er et begrep som fra 1944 ble brukt om unge menn som dro til skogs for å unndra seg NS-myndighetenes påbud om registrering til arbeidstjeneste under andre verdenskrig.

- Synes du det passer seg å bruke en slik uniform i underholdning?

- Humor lar seg bruke på det aller meste, men det kommer jo litt an på settingen. Mange ting vil lett bli oppfattet som usmakelig og dårlig. Men det lages stadig parodier om nazister og den nazistiske ideologien, og da bedømmes den faglige kvaliteten på det som blir produsert, sier Færøy.

- Det er ofte kopier

Han forteller at når folk kler seg ut med denne type kostymer, dreier det stort sett om kopier av de tyske SS-uniformene.

- Museene er veldig tilbakeholdne med å låne ut uniformer, og det er da kun til mer seriøse utstillings- og formidlingsformål, sier han.

Færøy understreker samtidig at han ikke er noen ekspert på nazi-uniformer, men sier at ekte uniformer har en stor verdig.

- Ekte uniformer har stor kulturhistorisk verdi, og de representerer et stykke historie som mange er opptatt av. Selvfølgelig mest med negative perspektiver, men likevel er det en historie som mange er opptatt av å formidle med tanke på å forhindre at den type ideologier får spre seg, sier han.

Les også: Erna får refs - får ikke bruke ordet nazi

- Meningsløs beslutning

Standal beskriver barnehagedebatten i kommunen, som var bakgrunnen for at han oppdaget bildet, som svært betent. Saken endt forrige mandag med at et flertall av politikerne i Nittedal gikk inn for å legge ned privatdrevne Skyset barnehage. Det ble gjort ved å si opp festekontrakten med selskapet Skyset Eiendom Barnehage AS.

Begrunnelsen for nedleggelsen er en overdekning av barnehageplasser i søndre del av kommunen. Barna i barnehagen vil derfor bli flyttet til andre barnehager.

- Det er en meningsløs beslutning, mener Standal.

Bare Høyre og MDG gikk mot forslaget.

- Hele beslutningen er fattet på sviktende grunnlag, og dette er en veldrevet barnehage som har eksistert i snart tretti år. De har bygget opp spesialkompetanse på kulturelle forskjeller med fremmedspråklige. De har brukt mange år på å bygge opp en relasjon til foreldrene og barna der, sier han.

Bevarte barnehage

Også en annen barnehage i Nittedal var oppe til diskusjon, den kommunale barnehagen Tøyen barnehage, men den ble bevart av politikerne.

- Foreldrene i Skyset barnehage er ressurssvake foreldre som ikke tør heve stemmen og kjøre underskriftskampanjer som de gjorde på Tøyen, understreker Standal.

Mens SV stemte for å legge ned Skyset barnehage, snudde de i saken om Tøyen barnehage.

- SV vil bare legge ned den private barnehagen, og har ingen annen motivasjon enn rent politisk. Det er en privat barnehage, og den er et torn i øyet for dem, og det å få lagt ned den så de på som en stor politisk seier, sier han.

Reklame Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter