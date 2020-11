Reagerer på Trumps tale: - Uvirkelig

- Jeg har kjent Trump i 17 år. Nå har han overgått seg selv.

President Donald Trump hevdet fra talerstolen i Det hvite hus igjen torsdag at han vinner valget hvis man teller stemmene han omtaler som «lovlige».

– Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg helt klart. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan det hende jeg taper, sa Trump da han talte fra Det hvite hus onsdag ettermiddag.

CNN er blant mediene som kaller påstanden falsk.

Se Trumps tale som får mange til å reagere:



Talen var den første offentlige opptredenen til Trump siden han tidlig onsdag hevdet han hadde vunnet en rekke gjenstående vippestater. Ingen uavhengige medier har kåret en vinner i disse statene.

Torsdag gjentok Trump flere påstander om valgfusk. Han kom ikke med noen dokumentasjon som kan bevise påstandene, skriver nyhetsbyrået AP. Også CNN melder at det ikke ble lagt fram ett eneste bevis på valgfusk.

Oppfordring til Biden

Trump oppfordret motkandidaten Joe Biden til å slutte seg til kravet om at kun lovlige stemmer skal telle.

– Vi kan begge erklære seier i stater, men til slutt tror jeg en dommer må avgjøre, sa Trump, og hevdet at saken kan gå til landets øverste domstol.

– Det kommer til å bli mange rettstvister, understreket Trump flere ganger.

– De prøver å rigge valget

Presidenten leste opp fra manus og ville ikke svare på spørsmål. Han hadde en nedtonet stil da han holdt talen.

Trump påpekte at Demokratene styrer flere av vippestatene der det ennå ikke er kåret en vinner.

– De prøver å stjele valget. De prøver å rigge valget, sa Trump.

Han mener valgsystemet i USA er korrupt, og hevdet at Demokratene finner stemmesedler «overalt».

- Trump har overgått seg selv

Reaksjonene etter Trumps tale lar ikke vente på seg:

- Det er helt uvirkelig det vi nettopp fikk se. Jeg har kjent Donald Trump i 17 år, og for første gang har han overgått seg selv når deg gjelder all usannheten og de direkte løgnene han fortalte, sier tidligere rådgiver i Det hvite hus, Omarosa Manigault Newman under en direktesending hos Sky News.

- Noen steder fant han bare opp noe. For eksempel sa han «demokrater styrer Georgia». Det var det som overrasket meg. Han som styrer Georgia er republikaner - og hans venn, fortsetter hun.

Republikansk eks-senator reagerer

Republikaneren Rick Santorum, som tidligere satt i Senatet og nå er kommentator på CNN, reagerte voldsomt på presidentens uttalelser.

– Ingen republikansk folkevalgt vil stille seg bak denne uttalelsen. Det er noe av den de kan stille seg bak, fordi det reflekterer sannheten. Men store deler av denne uttalelsen var ikke saklig, til tider agiterende, og noe presidenten i USA eller andre folkevalgte ikke bør si hvis ikke de har bevis som kan dokumentere det, sier Santorum i CNNs direktesending.

Santorum deltok i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat i 2012.