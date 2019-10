Reality-deltaker må sitte videre i varetekt

Den 24 år gamle reality-deltakeren har sittet inne siden september, siktet for grov svindel.

Mannen ble fengslet første gang i slutten av september, og har siden sittet varetektsfengslet. Politiet tror at mannen vil gjøre nye straffbare forhold hvis han løslates. Dette er retten enig i.

- Det foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for ny vinnings-, narkotika- og trafikkkriminalitet dersom siktede løslates nå, skriver Oslo tingrett i kjennelsen.

Reality-stjernen skal ha erkjent straffeskyld for en rekke forhold i avhør gjort etter at han ble pågrepet i september. Politiet tror at saken vil være ferdig etterforsket før jul.

Les også DNB advarer mot ny svindel: Heter du dette kan du være utsatt

Den fengslede mannen har tidligere deltatt i et populært reality-show på TV og har vært åpen om en hard livsstil preget av alkoholmisbruk.

Tidligere i år ble en kvinnelig toppblogger dømt til fengsel i 30 dager for vold mot en drosjesjåfør. Overfallet skjedde på vei hjem fra en Paradise Hotel-fest.