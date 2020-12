Realitydeltaker ble dømt til fengsel for voldtekt  - nå er han frikjent

Ble i fjor dømt til tre år og ti måneder i fengsel for voldtekt.

En kjent reality-profil i slutten av 20-årene ble i fjor dømt til tre år og ti måneder i fengsel for voldtekt. Nå slipper han fengselsstraff.

Det bekrefter mannens forsvarer Steinar Wiik Sørvik til TV 2.

Voldtekten skal ha skjedd 27. mai i fjor, klokken 02.30 i en by på Vestlandet. Mannen erkjente seg ikke skyldig, og anket dommen fra tingretten.

Saken var oppe til behandling i lagmannsretten i forrige uke, og der ble han altså frikjent. Det er foreløpig ikke kjent hvorvidt mannen fortsatt må betale erstatningssummen på 150.000 kroner.

Ifølge dommen fra tingretten skal mannen ha kjent til den fornærmede kvinnen, men de var ikke omgangsvenner.

I dommen fra tingretten, der mannen ble dømt, heter det:

«Fornærmede har i retten forklart at hun kjøpte seg ett glass vin da hun kom til XX (utestedet, red. anm.). (...). Hun så tiltalte stå sammen med en kamerat ved baren. På vei ut til uteområdet gikk hun innom toalettet. Hun gikk inne på avlukket til venstre. Da hun snudde seg for å lukke døren til båsen stod tiltalte inne på avlukket.

Han stod litt til venstre for fornærmede og hadde dratt buksen ned på knærne. Døren til avlukket ble lukket. Tiltalte som stod med ryggen til døren sa "hysj" og "du vet hvem jeg er" til fornærmede. Fornærmede ble redd. Hun gikk "i en frys".»

Videre forklarte kvinnen i retten at mannen klarte å få av henne buksen uten at hun er sikker å hvordan det skjedde. I basketaket som fulgte gjorde kvinnen motstand. Men etter mer kamp skal mannen ha forgrepet seg på henne.

I følge dommen skal den da dømte mannen flere ganger ha bedt kvinnen om å være stille, og sagt at hun burde være glad som hadde sex med ham.

«Tiltalte sa også at hun ikke hadde en sjanse og at han kom til å drepe henne dersom hun fortalte det han gjorde til noen. Tiltalte var ifølge fornærmede veldig høy på seg selv. Han sa også at fornærmede var fin. (...). Fornærmede sa flere ganger "nei" og "vær så snill, ikke gjør det". Fornærmede slo flere ganger med hånden i veggene på toalettavlukket», sto det i dommen.

28. mai, klokken 09.45, ble realitydeltakeren pågrepet. I tingretten forklarte han at det var frivillig samleie, etter at han og kvinnen hadde utvekslet blikk og flørtet før de gikk inn på dametoalettet.

Etterforskningen avdekket både tekniske og flere biologiske spor. Ifølge dommen fra tingretten har kvinnen slitt psykisk etter voldtekten.

Dommen fra tingretten ble sagt under såkalt dissens, som betyr at de tre dommerne var uenige om skyldspørsmålet. De to meddommerne mente det var tilstrekkelig bevist at realitydeltakeren er skyldig, mens fagdommeren, som er utdannet jurist, ikke var enig i dette.

