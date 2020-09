Realitydeltaker dømt til forvaring for grov voldtekt av spedbarn

Den anklagede mannen ga en uforbeholden tilståelse og ble dømt til 11 års forvaring med minstetid på syv og et halvt år.

Artikkelen oppdateres.

I mars omtalte Nettavisen nyheten om en realitydeltaker i et populært TV-program som da var siktet for overgrep mot et spedbarn, hans egen sønn.

Mannen ble umiddelbart tatt ut av produksjonen, bekreftet pressesjef i den aktuelle TV-kanalen.

Mandag kom dommen mot mannen i Kristiansand tingrett. Han hadde erkjent de alvorlige straffbare forholdene og fikk en dom på 11 års forvaring med en minstetid på syv og et halvt år.

Overgrep i Norge og utlandet

Dommen er noe strengere enn påstanden fra aktor, politiadvokat Håvard Ryengen, som var på ti års forvaring med den samme minstetiden.

- Jeg har ikke fått snakket med min klient ennå, så det er usikkert om dommen blir anket, sier mannens forsvarer Knut-Erik Storlykken Søvik til Nettavisen.

I dommen går det frem at mannen ved en rekke anledninger i perioden februar 2018 til november 2019, både i Norge og i utlandet, forgrep seg mot sønnen.

Retten karakteriserer også flere av voldtektene som grove handlinger, både på grunn av den lave alderen til offeret og at overgrep har skjedd flere ganger.

Det var i november i fjor at mannen i 30-årene ble pågrepet og siktet for å ha produsert overgrepsmateriale som gjelder barn, og annen form for befatning med slikt materiale.

Retten var ikke i tvil om at mannen skulle dømmes til forvaring:

«Retten vurderer at det ved løslatelse ved endt tid med en tidsbestemt straff, fortsatt vil være en kvalifisert fare for nye straffbare handlinger av tilsvarende karakter. Hensynet til samfunnsvem tilsier at det er nødvendig med forvaring for å ha kontroll på tiltalte og således hindre han i å begå nye overgrep mot barn. Tidsbestemt straff er etter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig til å beskytte samfunnet.»

Blant offentlige opptredener har mannen deltatt i en populær realityserie på TV. Han har også gjort andre offentlige opptredener innen kulturlivet.

Realitydeltakeren er også dømt for seksuell handling mot det samme barnet. Dette anses i straffeloven som et mildere overgrep enn seksuell omgang.

Spedbarn utsatt for 31 ovregrep

«Samlet sett har XX (offeret, red. anm.) blitt utsatt for 31 overgrep hvor iallfall 22 av overgrepene kan klassifiseres som «seksuell omgang» og 7 overgrep som «seksuell handling». Overgrepene er begått over er periode på 1 år og 9 måneder som praktisk sett var nær hele XXs levetid da de påklagde forhold opphørte. XX var da 1 år og 10 måneder gammel», står det i dommen.

Mannen er i tillegg dømt for besittelse og produksjon av barneporno. I perioden fra et ukjent tidspunkt i 1997 til 01.10.2019, i sin egen bolig og andre steder i landet, lastet han ifølge dommen ned overgrepsmateriale ved å bruke et fildelingsprogram.

«Ved ransaking 01.10.19 var han i besittelse av minst 29.398 visuelt ulike bilde-/videofilmer», står det i dommen.

Videospilletiden på materialet er på 1200 timer.

Ifølge politiet skal mannen også ha filmet overgrep begått mot den nyfødte sønnen, og filmet et annet barn naken i perioden 2014 - 2016.

Overgrepene mot sønnen er så alvorlig at Riksadvokaten, landets øverste påtalemyndighet, måtte beordre tiltalen mot realitydeltakeren. Det er bare de mest alvorlige sakene som behandles hos Riksadvokaten.

Mannen i 30-årene er i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale oppreisningserstatning på 400.000 kroner til sønnen.