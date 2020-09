Redaktør raser mot NRK-profil: Kastet ut av møte med kronprinsen

Redaktør i lokalavisen Agder, reagerer på at NRK-journalisten satte spørsmålstegn ved pressedekning av kronprinsens møte, slik at journalister ble kastet ut.

Det har brutt ut full ordkrig om det som skjedde da kronprins Haakon hadde møte med journalister, redaktører og kommunikasjonsrådgivere i Flekkefjord. Da NRKs profilerte journalist Siv Kristin Sællmann reagerte på at møtet ble sendt direkte til lokalavisen Agders lesere, ble media kastet ut.



– Det var meget spesielt at en så erfaren journalist valgte å avbryte møtet, og spørre om det var meningen at det som ble sagt på møtet skulle ut til alle. Dette er ikke en journalists oppgave. Noe slikt har jeg aldri opplevd tidligere, og håper det også er siste gangen, sier redaksjonssjef Erik Thime i lokalavisen Agder til Fædrelandsvennen.

Skulle snakke om koronakrisen

Thime reagerer på at journalist Siv Kristin Sællmann i NRK Sørlandet stilte spørsmål ved om møtet skulle være åpent for pressen.

Resultatet ble at journalister ble bedt om å forlate møtet, som deretter ble lukket.

- Dette er et grovt overtramp mot meg, og et grovt overtramp mot sannheten, sier Sællmann til Nettavisen. Hun avviser at hun ba om at møtet skulle bli lukket.

Hun forteller at premisset for møtet var at kronprinsen ønsket åpne og personlige samtaler med presse og kommunikasjonsavdelinger hvordan det hadde vært å arbeide med koronakrisen.

Da møtet startet, var journalisten til avisen Agder til stede, og filmet møtet og sendte det direkte ut på nett.

- Premisset som ble gitt i forkant at møtet, var at kronprinsen ønsket at vi skulle snakke åpent og dele våre erfaringer. Meningen var at det skulle være et lunt og personlig møte. Tonen blir jo en annen hvis møtet live-streames, sier Sællmann.

Da det var hennes tur til å snakke, stilte hun spørsmål ved premisset for møtet. Det resulterte i at møtet ble lukket, slik premisset hadde vært i forkant. Hun reagerer sterkt på Fedrelandsvennens fremstilling.

- Det er vondt at det fremstilles som at jeg skulle ha kastet journalister på dør. Jeg synes det er rart at Fedrelandsvennen står ved denne fremstillingen. Det er et grovt overtramp mot meg, og et grovt overtramp mot sannheten, sier hun til Nettavisen.

Assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, som var presseansvarlig under torsdagens kronprinsbesøk i Flekkefjord, bekrefter overfor Fedrelandsvennen at møtet ikke var ment å være åpent for pressen.

Han sier til Fædrelandsvennen at kronprinsens møter med folk ikke pleier å være åpne for pressen. Han sier at noen av møtedeltakerne hadde bedt om at dørene skulle være lukket, men ønsker ikke å si hvem.