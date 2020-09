Redaktør varsler flere Trump-avsløringer

- Vi kommer ikke til å la oss true av USAs president, skriver The Atlantic-redaktøren.

Det anerkjente magasinet The Atlantic kunne nylig avsløre at president Donald Trump omtalte falne soldater fra første verdenskrig som tapere. Presidenten skal ha fremmet de nedsettende kommentarene i Frankrike i 2018, da han avlyste et besøk på krigskirkegården Aisne-Marne.

Trump benekter imidlertid selv at han har omtalt falne soldater som tapere.

Magasinet The Atlantic benyttet seg av anonyme kilder i saken, men flere medier har fulgt opp og fått deler av historien bekreftet fra egne kilder, inkludert en reporter fra den tidligere Trump-vennlige nyhetskanalen Fox News.

Redaktør for The Atlantic, Jeffrey Goldberg, sier saken er bare toppen av isfjellet, og varsler flere Trump-avsløringer i tiden framover.

- Jeg forventer at det kommer mer journalistikk rundt dette og flere bekreftelser og nye biter av informasjon i de neste dagene og ukene, sier Goldberg til CNN.

- Vi har et ansvar og vi vil gjøre dette uansett hva han sier.

The Atlantic har fått massiv kritikk fra Trump for deres artikkel, spesielt for bruken av fire anonyme kilder.

Goldberg påpeker at mediene er avhengige av å benytte anonyme kilder får å avdekke hva som skjer bak lukkede dører.

- Vi er alle nødt til å bruke anonyme kilder, spesielt i et klima hvor USAs president aktivt prøver å true, sier Goldberg.

- Disse folkene er ikke anonyme overfor meg, legger han til.

- @FoxNews er ferdig

CNN har også fått bekreftet innholdet i historien fra anonyme kilder. Fox News-reporter Jennifer Griffin gikk også nylig ut og sa at hun hadde fått bekreftet fra anonyme kilder at flere påstander fremmet i The Atlantic-saken var sanne.

Dette fikk Trump til å tenne på alle plugger.

«Alt dette er benektet av mange vitner. Jennifer Griffin burde bli sparket for denne typen journalistikk. Ringte oss ikke engang for å be om kommentar. @FoxNews er ferdig,» tvitret Trump sent fredag kveld.

Griffin sa at hun hadde kilder på at Trump hadde omtalt Vietnamkrigen som «stupid» og sagt at enhver som kjempet i den var noen «suckers», ifølge Axios.

Pressesjef i Det hvite hus, Kayleigh McEnany, avviste The Atlantic-saken på følgende måte: «Artikkelen i The Atlantic har blitt kategorisk avkreftet av øyenvitner og gjeldende dokumenter.»

- 200 Watergate-saker basert på anonyme kilder

Carl Bernstein er den ene av de to Washington Post-journalistene som sto bak avsløringen av Watergate-skandalen, som førte til at Richard Nixon gikk av som president. Bernstein sier de var helt avhengige av anonyme kilder for å komme til bunns i Watergate-saken.

- Nesten alle våre 200 saker om Watergate var basert på anonyme kilder, sier han til CNN.

Bernstein sier at journalister er helt avhengige av anonyme kilder i Trump-æraen for å få ut sannheten.

- Vi må erkjenne at nesten alt vi vet om sannheten om Donald Trump og hans presidentskap, kommer fra journalistikken.

- Falske nyheter er presidentens nyheter. Journalister står for den ekte journalistikken, sier Bernstein.

Redaktør Jeffrey Goldberg har fått mye kritikk fra Trump-leiren etter en artikkel i The Atlantic som omtalte flere tilfeller der Trump angivelig har snakket nedsettende om amerikanske soldater som er blitt drept eller tatt til fange i kriger der USA har deltatt. Foto: Twitter

Magasinet The Atlantic havnet i unåde hos president Trump lenge før artikkelen om de falne soldatene kom på trykk. Tidligere i år, da pandemien var på sitt verste, viste presidenten skadefryd over at magasinet måtte permittere flere av sine ansatte grunnet koronakrisen.

«Gode nyheter: Det kjedelige, men veldig nasty magasinet The Atlantic, renner raskt ned i rørene og har nettopp blitt tvunget til å kunngjøre at de skal permittere minst 20 prosent av staben for å kunne halte inn i framtiden. Det er tøffe tider for Falske nyheter-bransjen,» skrev USAs president på Twitter på forsommeren.

- Steve Jobs ville ikke vært blid

Det er kona til avdøde Apple-gründeren Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, som er én av hovedeieren til The Atlantic. Trump trakk inn den avdøde Apple-gründeren da han gikk til frontalangrep på Powell Jobs.

«Steve Jobs ville ikke vært blid over at kona kaster bort penger han etterlot henne på et mislykket venstreradikalt magasin, som ledes av en svindler (Goldberg) og som spyr ut falske nyheter og hat,» skrev Trump på Twitter på søndag.

«Ring henne, skriv til henne. La henne få høre hva dere mener,» skrev han.

The Atlantic-redaktøren slo raskt tilbake.

- Vi kommer ikke til å la oss true av USAs president. Vi fortsetter å gjøre jobben vår, skrev Goldberg.