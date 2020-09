Redd Barna får hjelp fra advokat som fikk norsk kvinne ut av Syria

Redd Barna får hjelp fra advokat Nils Christian Nordhus, som bidro til at en norsk kvinne som er siktet for IS-deltakelse og hennes barn, ble hentet fra Syria.

Ifølge VG har organisasjonen henvendt seg til advokat Nordhus, samt advokatfullmektig Mads Harlem, som er ekspert på folkerett.

– Vårt utgangspunkt er at de norske barna lever i en uholdbar situasjon i de syriske leirene. Vi ønsker å kartlegge det juridiske ansvaret som norske myndigheter har overfor disse barna, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

Hun opplyser at de kontaktet nettopp Nordhus og Harlem fordi de to jobbet med å få ut den norske kvinnen og de to barna hennes fra Syria i januar i år. Kvinnen ble pågrepet med det samme hun ankom Oslo lufthavn.

Hjemhentingen førte til at Frp brøt ut av regjeringen.