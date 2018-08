Redd for avskoging? Det har blitt 33 prosent mer skog i Norge på 15 år

Det vokser frem over dobbelt så mye ny skog, som det som hugges.

Det har i lenger tid vært snakk om å intensivere satsingen på verning av skog i Norge.

Men samtidig som debatten om verning går, blir det stadig mer skog i Norge. Fredag la SSB frem nye tall som viser at mengden skog i Norge har økt med 33 prosent på 15 år.

- Den årlige tilveksten i den produktive skogen var 23,4 millioner kubikkmeter. Av det utgjorde tilveksten i barskog 18,2 millioner kubikkmeter. Til sammenlikning ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke av bartrær i 2017, skriver SSB.

Ifølge SSB er det spesielt på vestlandet det vokser godt:

- I den skogrike takstregionen som omfatter Vestfold, Buskerud og Oppland, har økningen til sammen vært 21 prosent, mens de fire vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i samme periode har hatt en økning i tømmervolumet på 50 prosent.

- Ser vi på endringer i stående tømmervolum for de ulike treslagene, er forskjellene enda større. I de fire vestlandsfylkene har granskogen økt med hele 93 prosent i 15-årsperioden, mens den i Oppland, Buskerud og Vestfold har økt med 17 prosent. Hovedårsaken til den store veksten for gran på Vestlandet er at grana i mange av skogreisingsområdene har stor tilvekst, påpeker de.

Mest sett siste uken