Redd for korona? Tja, du får vurdere selv - kanskje ta en tur på lugaren?

Vem skal man lita på? Unnskyld meg, helsemyndigheter, men spørsmålet er igjen blitt aktuelt - for nå er det betydelig dobbelkommunikasjon her.

På den ene siden har vi Dag Jacobsen, leder for intensivavdelingen ved Ullevål, landets største sykehus, som foreslår følgende tiltak gjennom VG:

Kjør med halvfulle busser, trikker og t-baner. Obligatorisk hjemmekontor for alle som kan. Øvre grense på 50 deltakere på arrangementer, ikke 500 som nå.

På den andre siden de ansvarlige korona-helsemyndighetene:

Tja, dere får bestemme litt sånn selv, både kommuner og arrangører. Tiltak for passasjertrafikk? Det har vi ikke tenkt på. Du får kanskje ta en tur på lugaren?

Beklager den lett harselerende tonen for å beskrive den tilsynelatende holdningen til overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Men dette med lugaren er faktisk helt autentisk.

På spørsmål fra en seer på NRK Debatten i går kveld, om når passasjertrafikken til sjøs skal få like stor oppmerksomhet som fly, svarte Lie svevende om at foreløpig har ikke dette vært noe problem mellom de nordiske landene og Tyskland. Så la han til:

- Men dette er nok en gang et spørsmål som vi kanskje må vurdere. Og hvis det er veldig tett på danskebåten, så får du kanskje gå på lugaren.

Fagdirektør Svein Lie fra Helsedirektoratet: Framstår han trygg og god - eller veik og vinglete? Skjermdump

Du får vurdere selv, altså. Hilsen fagdirektør med lunt smil. Det virker ikke veldig seriøst. Er fyll og fest og store forsamlinger plutselig glemt?

For å si det slik: Denne holdningen står i ganske sterk kontrast til skrekk-meldingene vi alle har fått med oss fra Italia. Eller som også fastlege Jørgen Skavlan påpeker:

«Alle må vurdere. Opp til den enkelte. Arrangørene avgjør. Lokalt ansvar. Våre anbefalinger. (...) Så defensivt så defensivt. Her kommer alle tiltak for sent og for lite for myndighetsnivå tør ikke utvide myndighet.»

Eller en reaksjon fra en seer med mer direkte språk fra folkedypet:

«Maken til forvirrende, ansvarsfraskrivende VRØVL?Hvordan kan myndighetene forvente at vi skal stille opp på dugnaden når så SINNSYKT uklare retningslinjer formidles?»

Alle vi uten medisinsk fagkunnskap er selvsagt lett å avfeie, derfor kan det være greit å ta med at også medisinerne Mads Gilbert, Sven Erik Gisvold og Even Holt gikk ut og advarte i går.

De mener at myndighetene er «kraftig på etterskudd» når det gjelder korona-viruset, og etterlyser trygg ledelse og klar tale. Så kan det innvendes at disse tre ikke er eksperter i smittevern. Men Mads Gilbert er, med alle sine år i Midt-Østen, i alle fall en av våre fremste eksperter på krisemedisin.

Og da er vi inne på det som krever mer enn bare medisinsk kompetanse, nemlig krisehåndtering.

I NRK Debatten i går ble vi forklart at vi akkurat nå gikk inn i en ny fase, fordi det nå var påvist fri smitte i Norge - det vil si korona-smitte som ikke kunne spores ut av landet. Dermed fikk ekspertene teoretisk grunnlag for å sette i gang nye tiltak.

Men alle skjønte vel at det bare var et tidsspørsmål før dette ville skje, siden det samme har skjedd alle andre steder?

Så hvorfor satte de ikke i gang gårsdagens tiltak med en gang? Og hvorfor må de vente til krisen når enda et nytt nivå før de trapper opp neste gang?

Vi ser at de står overfor en vanskelig balansegang:

Vi må være forsiktige med å sette igang tiltak som setter økonomien i fare. Og det er viktig at det er folkelig forståelse for tiltakene.

Det er nemlig kriseforståelsen i selve befolkningen som er helsemyndighetenes viktigste verktøy. Nå avlyses arrangementer over en lav sko, og virksomheter innfører hjemmekontor helt frivillig. Om anbefalingene hadde kommet for tidlig, ville mange bare blåst av dem.

Men fremdeles ser det ut som om kriseforståelsen her i Norge i større grad kommer via Italia og Kina enn fra våre egne ledere.

Derfor må Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet være forsiktige med å framstå som veike og vinglete. Det kan snarere svekke forståelsen i folket enn styrke den. Og hvor er forresten helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg?

Bedre føre var enn etter snar, heter det som kjent. Bedre føre var er kanskje allerede for seint. Men etter snar er ikke så dumt det heller. Det kan fortsatt være tid før vi får italienske tilstander på norske sykehus.

Gårsdagens smittetall og dagens kriseforståelse viser at nå bør vi kjøre på. Nå er tiden kommet for å sette inn de resolutte nasjonale tiltakene som Verdens helseorganisasjon etterlyste for flere uker siden.