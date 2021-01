Redde nordmenn ringer ned NVE

– Det er ingen høyere risiko for kvikkleireskred andre steder på grunn av dette skredet, sier regionleder Toril Hofshagen i NVE.

I kjølvannet av kvikkleireskredet i Gjerdrum, har det vært flere artikler om alle advarslene mot å bygge i området. Allerede i 2005 ble det advart mot å bygge i området. Ytterligere advarsler kom i årene forut for byggingen som startet i 2008.

På nyttårsaften kunne politiet og NVE informere om at det har kommet sprekkdannelser ved Kokstad gård, drøyt to kilometer nord for Ask sentrum - hvor det opprinnelige skredet gikk. 46 personer ble evakuert fra området.

I den forbindelse har NVE og Politiet gitt beskjed til folk om å komme med bekymringsmeldinger hvis de ser sprekkdannelser.

Det har ført til at folk har levert så mange bekymringsmeldinger at NVE ville gå ut med en advarsel.

– Det er ingen større risiko for kvikkleireskred andre steder i landet enn det var før dette forferdelige skredet her i Gjerdrum. Det er ingen økt risiko generelt for kvikkleireskred, så folk må ikke være bekymret for det, sa regionsleder Toril Hofshagen fredag ettermiddag.

NVE har mottatt flere bekymringsmeldinger etter Gjerdrum-skredet natt til onsdag, noe som ikke er unaturlig, opplyste Hofshagen.

– Hvis man observerer ting som er til bekymring, så bør man som tidligere melde det til sin kommune som nærmeste beredskapsansvarlig, slik at de kan sjekke om det er grunn til bekymring og om det er behov for å koble på nødetater og NVEs faglige ekspertise, sa hun.

