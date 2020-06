Reddit og Twitch stenger Trump-gruppe

Reddit, et av verdens største nettsamfunn, og spillplattformen Twitch har stengt en populær pro-Trump-gruppe etter rasistiske og hatefulle ytringer.

Forumet for tilhengere av president Donald Trump, kalt «The_Donald», har lenge blitt kritisert for å publisere rasistiske ytringer samtidig som de ofte produserer memer og virale videoer til støtte for presidenten.

Administrerende direktør Steve Huffman i Reddit sa at gruppen, med over 700.000 abonnenter, «nektet å innfri de mest grunnleggende forventninger».

Twitch, spillplattformen som eies av Amazon, uttalte at Trump-kanalen er suspendert på grunn av brudd på reglementet og at det krenkende innholdet er fjernet.

– Hatefull oppførsel er ikke tillat på Twitch. Vi gjør ingen unntak for politisk eller nyhetsverdig innhold – og vil iverksette tiltak for at brudd på reglene blir rapportert til oss, sa en talsperson.

Reddit har totalt stengt 2.000 forum, de fleste av dem inaktive, blant annet den populære venstrevridde podkasten «Chapo Trap House», som har fått mye kritikk for trakassering.

Stengningene kommer midt en kamp mellom Trump og sosiale medier som Twitter, som forsøker å tøyle hatefulle ytringer og falsk informasjon på deres plattformer. Blant annet har de lagt en faktasjekk under en av Trumps tweets og advarselsetikett under en annen, som forherliget vold.

