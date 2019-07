Rederiet har snakket med kapteinen på tankskip i iransk varetekt

Kapteinen på tankskipet Stena Impero, som er tatt i arrest av Iran, sier til det svenske rederiet Stena Bulk at besetningen blir behandlet bra.

Rederiet fikk snakke med kapteinen på tankskipet på telefon tirsdag kveld.

– Han sa kort at de er ved god helse og at de blir behandlet bra, men at de selvsagt er under sterkt psykisk press som følge av situasjonen de befinner seg i, sier rederiets administrerende direktør Erik Hånell til Sveriges Radio.

Stena Bulk, som er svenskeid og registrert i Storbritannia, ligger til havn i den iranske byen Bandar Abbas. Besetningen får ikke lov til å gå i land.

Rederiet har bedt om å få komme om bord på skipet, men har så langt ikke fått svar på denne anmodningen.

– Men nå har det i alle fall vært et skritt i positiv retning, så nå håper vi på flere positive beskjeder i løpet av dagen, sier Hånell.

Besetningen på 23 mann kommer fra India, Russland, Latvia og Filippinene. Hånell håper de får friheten tilbake og at skipet får forlate Iran så raskt som mulig.

Stena Bulk ble oppbrakt av den iranske Revolusjonsgarden i forrige uke, angivelig etter å ha kollidert med en iransk fiskebåt. Britiske myndigheter har sagt at det ikke finnes bevis for at det fant sted noen kollisjon.

