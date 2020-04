Redningsaksjon: Far og barn reddet ned fra fjellhylle i Agder

SeaKing og luftambulanse bisto i redningaksjonen.

Politiet i Agder opplyste klokka 21.29 torsdag kveld at en far og et barn hadde gått seg fast like ved, eller på, en fjellhylle med bratt terreng i Bygland.

– Vi er i dialog med dem nå, og de er ved godt mot, sa operasjonsleder Eivind Formo til TV 2.

Klokka 22.49 kom meldingen fra politiet om at de to nå er heist opp om bord og trygt inne i et helikopter.

