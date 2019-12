Redningsaksjon i Finnmark - fiskefartøy med 13 personer om bord har gått ned

Flere redningsfartøy er på vei. Vindstyrken på stedet er opp mot 20 meter i sekundet.

Hovedredningssentralen Nord-Norge mottok et Mayday fra et fiskefartøy nordøst av Honningsvåg klokka 11, med melding om at de var i ferd med å gå ned, og at de 13 om bord gikk i redningsflåte.

To flåter er observert i vannet, og Sea King har begynt å heise folk opp fra flåtene, skriver Hovedredningssentralen på sine sider.

Flere fartøy og et Bristowe helikopter fra Hammerfest er på vei mot området.

Hovedredningssentralen Nord-Norge mottok meldingen klokken 11.

– Det er dårlig vær i området der havaristen ligger. Det skal være en vindstyrke på opptil 20 m/s og høye bølger, sier Jan Eskil Severinsen, pressevakt på Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Nettavisen.

– Heldigvis er Sea King godt vant til å jobbe under slike forhold, og det gjør de akkurat nå «as we speak», forteller Severinsen.